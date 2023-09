Maja Medved nije dobro očistila srdele pa je ispala: 'Ovo nisam očekivala i bila sam šokirana...'

Nove nominacije u MasterChefu izazvale su suze kod nekoliko kandidata, a najviše je ipak plakala Asmira.

- Najviše me brine to što Asmira plače. Pokušavam joj objasniti da je to samo igra - komentirala je Antonia.

Članovi tima Asmiru su prilikom nominacija prozvali na odgovornost, kao i Antoniu koja joj je bila suchefica. No, glasovi su otišli i Meri, Maji i Lari, pa su se i one našle u stres testu.

- Čim sam vidjela menu, nisam bila zadovoljna, znala sam da to nije dostojno ovog dijela natjecanja - komentirala je Lara koja je Asmiri spočitala jednostavnost jela u gastroduelu.

Meri je otkrila da je nominirala Maju i Antoniu jer nisu bile iskrene.

- Nisam ljuta, samo sam nabrijana za dalje. I ona je u stres testu i svi smo u istoj kaši - komentirala je Maja te Merine riječi.

Foto: Luka Dubroja

Kad je nakon nominacija došlo vrijeme za stres test, Stjepan im je poručio:

- Pokažite nam da zaslužujete ostati u MasterChef kuhinji.

Petar koji je sve gledao s galerije, opet je imao priliku spasiti nekoga od nominiranih pomoću svoje zlatne kartice, ali je to odbio.

- Ja bih barem pitao koji je uvjet - komentirao je Manuel.

Foto: Nova Tv

Jelo koje su morali replicirati pripremila su sva trojica članova žirija i nazvali ga 'Srdela', a sadržavalo je svega tri komponente. No, bilo je potrebno balansirati okuse.

- To je kombinacija pečenja i kuhanja. Srdele su punjene suhim grožđicama da dobijemo slatkoću. Ispod je salata od boba i krumpira, a uz to ide i umak - objasnio im je Stjepan.

Foto: Luka Dubroja

Dok su svi odlučili koristiti priliku da imaju pomagače s galerije, Maja je tu mogućnost odbila.

- Apsurdno mi je, jer oni nemaju uvid u recept. Ne treba mi pomagač za to - kaže Maja.

Foto: Luka Dubroja

No, na njenom završnom tanjuru nije bilo umaka jer joj je priprema te komponente pošla po zlu.

- Drago mi je da sam bila sama. Nije mi falio pomoćnik, dok se nije dogodila katastrofa - rekla je žiriju unatoč svemu.

Nakon što je žiri probao jela, priopćio im je da su najbliži okusi originalu bili na Merinom tanjuru.

- Ugodno si nas iznenadila - rekao joj je Melkior kad je vidio da je i ona iznenađena.

Foto: Luka Dubroja

Iako joj je tanjur bio lijep i uredan, Maja nije uspjela nadmašiti ostale kolegice u stres testu. Nije dovoljno očistila srdele od ljuskica te je napravila najviše grešaka na tanjuru.

- Nisam to očekivala i bila sam u šoku. Nije problem ispasti, problem je ispasti dok se nisi iskazao - rekla je Maja.

- Imaš potencijala, ali danas nije tvoj dan - rekao joj je njezin mentor Stjepan za kraj.

Foto: Luka Dubroja

Koji sve izazovi očekuju ostale kandidate u MasterChefu ne propustite doznati u novim epizodama.