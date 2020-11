Maja nakon povratka u show: 'Vani se nisam mogla pokrenuti, nitko ne želi trenirati sa mnom'

Natjecateljica 'Života na vagi' tvrdi kako joj je doma bilo puno teže trenirati nego u showu jer nije imala motivacije. No u dva tjedna uspjela je skinuti 5,3 kilograma, što je posebno razveselilo njezinu trenericu

<p>U show 'Život na vagi' vratilo se dvoje kandidata, i to oni koji su imali najbolji rezultat od svih kandidata koji su ispali. U studio su ušli <strong>Maja</strong> i <strong>Ante </strong>iz plavog tima, a to je jako razveselilo <strong>Zdravku</strong>.</p><p>Maja je otkrila kako joj je izvan showa jako teško. Nije joj bilo najteže pridržavati se prehrane, najgore je što nije imala motivaciju.</p><p>- Vidjela sam kako je vani, tamo je preteško i voljela bih ostati do kraja da ostvarim što bolji rezultat - rekla je Maja. No otkrila je kako je počeka jesti svježe rajčice, što prije nije mogla.</p><p>Govori kako bi došla kući i ništa joj se nije dalo.</p><p>- Ne možeš napraviti trening istog intenziteta. Meni hrana nije bio toliki problem, nego što nitko ne želi sa mnom trenirati, moram se sama pokrenuti. Puno je teže vani - objasnila je Maja.</p><p>Zatim je stala na vagu koja je pokazala kako je u dva tjedna koja je bila kod kuće izgubila 5,3 kilograma. Njezinu trenericu to je posebno razveselilo. </p><p>Drugi kandidat showa koji se vratio, Ante, u tjedan je dana izgubio 3,4 kilograma. Prije no što je stao na vagu rekao je kako su ga vani svi podržavali. Osim toga, njegova je supruga dok je on bio u showu smršavjela 20 kilograma pa ima podršku i s njezine strane.</p>