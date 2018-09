Maja P. i Frane su odabrani za sluge: Dvolični su i izdali su me

Došao je i dan za odabir novog sluge i sluškinje, a farmeri su odlučili da će u drugom tjednu farme to biti Maja P. i Frane. Naredni tjedan spavat će i jesti odvojeno od ostatka farmera, radit će najteže poslove i poslove koje im zada gazda. Maja P. je pustila suzu zbog obitelji.

- Izabrali su me jer me njih pola ne zna, jer sam svima rekla u facu što mislim. To što drugi pričaju mene uopće nije briga. Tu ima dosta dvoličnih osoba i što tračaju. I dalje kažem, slobodno se dogovarajte i tako radite. Slobodno pišite svi. Sve je to dogovor - rekla je. Frane je očekivao da će ga farmeri odabrati za slugu te je dao naslutiti kako će se ponašati kao sluga.

- Ovaj današnji gazda...zato ću ja njemu danas napraviti isto kao što je i on meni. Ignorirao je moje naredbe pa ću tako i ja njegove - istaknuo je. Nakon sastanka novoodabrani sluga i sluškinja spakirali su stvari i preselili u svoje odaje.

Tijekom obiteljskog sastanka, voditeljica Mia Kovačić obznanila je farmerima lošu vijest. Naime, proteklog tjedna farmeri su imali prepirku oko sapuna koji je upao u bunar i zagadio vodu koju piju životinje. Da bi ponovo imali pitku i čistu vodu, bunar će očistiti cisterna, a to će ih koštati 10 dukata. Farmeri su to prihvatili te su s Miom razgovarali, o predrasudama, o tome koliko vara prvi dojam i o tome čime su se vodili u odabiru sluge i sluškinje.

- Najviše međuljudski odnosi. Znači, tko radi nered, tko izaziva svađu, tko se non stop buni da nešto ne valja i prigovara. Prvo budi čovjek, ponavljam. Pomozi ako možeš, a ne ne valja ovo, ne valja ono - zaključio je Srećko. Nakon što su konačno našli ključ za mlin, farmerima je stigao mlinar koji ih je podučio kako se pravi brašno, što će farmerima biti od krucijalne važnosti ukoliko žele osigurati si hranu.

- Postupak proizvodnje brašna ne čini se nešto težak, treba malo učiti i dalje sve ide - rekao je Ivan. Srećko je istaknuo da dobro da je majstor mlinar došao i pokazao im kako mlin radi. Kako će se Frane i Maja P. slagati budući da će sada biti kolege sluge i hoće li Frane ignorirati Srećkove naredbe ostaje nam za vidjeti u narednim epizodama 'Farme'.