Otkako je vrckava pjevačica Maja Šuput (41) otkrila kako će postati mama, ne prestaje objavljivati fotografije s trudničkim trbuščićem na društvenim mrežama. Jednom je prilikom priznala kako u trudnoći naročito uživa jer joj je ovo prvo dijete.

Sada je objavila fotografiju za koju je pozirala u sivoj haljini koja je naglasila njezin trbuščić. Sredila je i kosu te stavila jaču šminku. Na račun izgleda dobila je mnoštvo komentara.

- Odavno nisam vidjela ljepšu trudnicu. Tako ti lijepo stoji trudnoća, baš blistaš - pisale su joj pratiteljice u komentarima.

Šuput je inače početkom ovog mjeseca objavila kako je u sedmom mjesecu trudnoće. Sa suprugom Nenadom otkrila je kako čekaju dječaka. No još nisu otkrili koje će mu ime nadjenuti. Pjevačica kaže da će se u svakom slučaju odlučiti za strano ime.

- Strana imena. To čak nije tajna. Jednostavno me domaće ne interesira. Uz Šuput ne ide ništa, ali uz Tatarinov ide sve tako da ćemo uz njegovo razvaliti neko moćno ime. A ne kad dođemo negdje i moj muž onako kaže Nenad. Pa zašto? Tako lijep čovjek s takvim imenom. Smatram da s imenom obilježiš to djetetovo neko razdoblje, tinejdžersko, školsko kad te klinci maltretiraju i više to nije kao nekada. Sad klinci više nisu normalni, tuku se. Zamisli da dam djetetu neko ime da ga uvalim u probleme pa da mi cijeli život govori: 'Jesi li morala?' - rekla je Maja za InMagazin.