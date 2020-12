Maja postala tajni farmer, Silvio najsretniji: 'Moramo popričati'

Misleći da izlaze iz showa, Maja i Josip su se šokirali kada su došetali do tajne lokacije i ugledali Tomislava i Silvija te shvatili da su još uvijek u igri...

<p>Prije odlaska u arenu farmeri su dobili pismo u kojemu je pisalo da se za odlazak u arenu pripreme kao da istoga trenutka napuštaju farmu. Farmeri su s nevjericom slušali, a potom je nastao opći kaos pri pakiranju. No, iznenađenju nije bio kraj, jer umjesto dvoboja Dore i Josipa farmere je čekao dvoboj parova. Obzirom da su morali birati farmera suprotnog spola, s izuzećem Stjepana kao gazde, Dora je odabrala Princea, a Josip Maju.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Novi kandidati u 'Farmi'</strong></p><p>Cilj igre bio je prenijeti tri klina pripadajuće boje do drvene mete na kraju poligona. Prilikom prolaska kroz poligon duelisti su išli žmireći, a Maja i Prince kao pomagači su ih navodili. Premda se činilo da će Josip pobijediti, u završnici igre Dora ga je pretekla i izborila svoj i Prinčev ostanak na farmi.</p><p>- Ozbiljno teška igra. Nikad se nisam igrao tako slijepo. U nekim trenucima Maju nisam ni čuo. Sve je to igra - izjavio je Josip i poručio farmerima da se osvijeste i počnu igrati fer, dok im je Maja kazala: 'Bila mi je neopisiva čast i zadovoljstvo živjet s vama. Bio mi je jako velik izazov živjeti uopće s nekim jer sam posljednjih desetak godina sam svoj igrač u moru punom valova, ali želim da znate da sam puno naučila od vas i bila mi je čast svaki dan gledati te energije i upijati vašu kreativnost i vaše životne puteve koje ste iznosili. Joža hvala ti na povjerenju, dala sam sve od sebe!'</p><p>Međutim, igra za Maju i Josipa ovdje ne prestaje. Misleći da izlaze iz showa, šokirali su se kada su došetali do tajne lokacije i ugledali Tomislava i Silvija te shvatili da su još uvijek u igri.</p><p>- Potpuni šok! Ovo je toliko zanimljivo, to što su njih dvojica zajedno, a Silvio se htio riješiti Tome jer je bio alfa mužjak, a onda je htio postati alfa mužjak, pa se valjda približio tome družeći se s Tomislavom - komentirala je Maja, no najveće iznenađenje ipak je bilo Silviju koji već danima priželjkuje da Maja dođe na tajnu lokaciju.</p><p>- Apsolutno se nisam ovome nadao, ni u ludilu! Sad je došlo vrijeme da Maja i ja popričamo o nekim detaljima što nismo stigli dolje na farmi i da vidimo u kojem smjeru to ide. Ne mogu vjerovati da se to događa - uzbuđen je bio Silvio.</p><p>Dok su stari tajni farmeri novima otkrivali zanimljivosti življenja na Olimpu, na imanje se uvukao tračak sumnje i straha. Naime, pri povratku iz arene farmeri su naišli na Tomislavove i Silvijeve spačke.</p><p>- Ne znamo što se događa, ali spremni smo sada na čudne stvari - ozbiljna je bila Katarina. Stjepan je kazao da sumnja da je Tomislav blizu farme jer ju je napustio obzirom da je bio izglasan od strane farmera kao prijetnja, a Dora je dodala: 'Imamo taj čudan wc, nestanak sira i neke čudne tragove. Kad još tu kapu pribrojimo, ja bih rekla da imamo tajnog stanovnika na farmi kojeg nismo svjesni'.</p><p>Hoće li farmeri ući u trag nepoznatim pljačkašima te kako će se odvijati suživot na Olimpu s novim tajnim farmerima, ne propustite doznati!<br/> </p>