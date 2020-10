Maja se oprašta od emisije: Ide na porodiljni, Fodor donio dar

Maja Ciglenečki odradila je posljednju emisiju prije porodiljnog dopusta, a povodom toga kolege iz redakcije donijeli su joj darove. Dobila je buket cvijeća, slatkiše te odjeću za sina, koji bi trebao stići u prosincu

<p>HRT-ova voditeljica <strong>Maja Ciglenečki </strong>(31) trebala bi roditi u prosincu ove godine i već neko vrijeme ponosno pokazuje trudnički trbuh pred kamerama. Sada je došlo vrijeme da ode na porodiljni dopust pa se na neko vrijeme oprostila od emisije 'Dobro jutro, Hrvatska', u kojoj je voditeljica. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Doris Pinčić u 'Dobro jutro, Hrvatska' pokazala modrice</strong></p><p>Kolege iz redakcije iznenadili su je lijepom gestom prije odlaska. Voditelj <strong>Mirko Fodor</strong> (58) dao joj je cvijeće.</p><p>- Maja će nam sada neko vrijeme pratiti 'Dobro jutro, Hrvatska' od doma - rekao je Mirko. </p><p>Maja sa suprugom <strong>Bojanom </strong>već ima sina <strong>Luku </strong>(3), a Mirko je i za njega pripremio dar - slatkiše.</p><p>- Ako ovi slatkiši dođu do Luke. On za ovo ne mora ni znati - našalila se Maja.</p><p>Mirko joj je darovao i odjeću za 'Lukinog bracu', za kojeg Maja i Bojan još uvijek nisu smislili ime. </p><p>- Mora biti plavo. Ovo je set za izlazak iz bolnice. Hvala puno - govorila Maja s osmijehom pokazujući dar. </p><p>Gost Majine posljednje emisije prije porodiljnog dopusta bio je filmski kritičar <strong>Daniel Rafaelić</strong>. Najavio je nadolazeći američki superherojski film 'Wonder Woman', koji se trebao prikazati još u lipnju, ali je premijera prebačena na Božić. </p>