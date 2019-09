Maja se opravdavala Tanji: Išao mi je pokazati gdje sušiti veš...

U Kanadi je večer prošla u veselom tonu - Srećko, Antonija, Martina i Marijana opustili su se nakon večere uz lake note i pokoju čašicu više.

- Jučer smo imali neplanirani tulum i bilo je stvarno prva liga, neplanirano je najbolje - komentirala je Marijana, dok su je ostale dvije djevojke prozvale da je ipak malo previše popila.

Foto: Tea Belak

- Ne smeta mi što pije, ipak je na odmoru. Htjela mi je uliti još viskija, što nisam htio, ali nije odustajala. To mi se nije svidjelo - rekao je Srećko.

Na taktove dobro poznate pjesme Marijana je zavodljivo zaplesala ispred Srećka, što se nije svidjelo ni Martini ni Antoniji.

- Tako plesati njemu u krilu, mene je to sramota, ja to ne bih nikad - komentirale su, dok se Marijana pokušala opravdati da to nije bio ples u krilu već - performans. Za najljepši dio večeri pobrinula se ipak Srećkova mama koja je s djevojkama zaplesala slavonsko kolo i raznježila ih.

Foto: Tea Belak

Pred Danielom je bio ispit iz kulinarstva, ali i strpljivosti. Odlučio je pripremiti posebnu večeru za Ivanin rođendan. Osim slavljenice, pomagala mu je i Maja.

- Tanja nije pomagala. Ona je samo napravila još veći nered - komentirao je farmer.

- Ne sviđa mi se što Tanja ništa ne poštuje. Prelazi sve granice.

Ivanu je Daniel iznenadio i tortom, a rođendansku pjesmu otpjevale su joj djevojke, ali i Danielova obitelj. Svoj 15. rođendan proslavila je i Danielova nećakinja.

Foto: Tea Belak

- Bilo mi je draže pjevati njoj nego Ivani jer je Ivanu bilo previše sram - u svom je stilu komentirala Tanja, dodavši da joj je bilo strašno dosadno.

- Nisam uopće htjela slaviti. Nije mi ugodno slaviti s nekim tko mi ne paše kao osoba - ispričala je Ivana, aludirajući na Tanju i njezino provociranje zbog kojeg joj je palo raspoloženje.

U Njemačkoj dan još uvijek nije bio gotov, a ni unakrsnom provociranju Domina nije se nazirao kraj. Farmer je svoje dame odveo na vožnju brodom po rijeci. Naizgled bezazleno ćaskanje o povijesti grada ponovno je otvorilo raspravu o Dominovoj potrebi da bude superiorniji nad njegovim gošćama.

Foto: Tea Belak

- Možemo mu zahvaliti što nam je to omogućio… Ali mi smo ovdje da bismo upoznale njega, njegovu osobnost. A kad vam netko izrazi nepoštovanje prema ženi i kaže: 'Ti si bicikl s defektom', to puno znači. Mi imamo pravo njega pitati, ispitivati - nije odustajala Sonja.

- Na koji način iskazuješ nježnost prema ženi, emociju? - zanimalo ih je nadalje.

- Kad živim sa ženom, ja pitam prvenstveno za njezine želje više nego na svoje - odgovorio je Domino, no Barbara ga je napala da joj se čini kao da čita savjete iz nekog priručnika, jer je ono što su njih tri osjetile posve drugačije od toga.

I dok se farmer branio da će od njih tri odabrati samo jednu kojoj će tu emociju pokazati, dame su komentirale da je svaki susret bitan i da im barem djelić toga mora već sad pokazati.

- On cijelo vrijeme ima istu priču i ne odstupa od nekih svojih stavova i uvjerenja, a cure ga pokušavaju promijeniti… I tu dolazi do konflikta - rekla je Goga.

Foto: Tea Belak

Darinka je za svoje kandidate pripremila novi zadatak - hranjenje i mužnju ovaca te koza. Momcima je najveći problem predstavljalo kako razigrane životinje uloviti i umiriti da bi ih nahranili, a neki od njih požalili su se da nemaju iskustva s domaćim životinjama. Najzabavniji bio je Pepo koji je počeo trčati po dvorištu ne bi li ulovio kozu, što je nasmijalo i Darinku koja se dosad pokazala kao najtvrđi orah.

Od Zagreba do Australije djevojke su preletjele gotovo 16 000 kilometara. No moglo bi se dogoditi da se nakon tako dugog puta između Ane i Jacka prepriječi još veća udaljenost.

- Naučio sam onu 'pamti pa vrati'. Danas ste mi puno pomogle oko vrta pa sam vas u znak zahvalnosti doveo ovdje u prirodu - rekao je farmer, dok su cure njegov čin protumačile kao ispriku za ranije ponašanje i izjave da njega gosti moraju služiti, ali i da cure kod njega nisu došle da se griju, već da - rade.

- Prigovaramo mu za ono što nam smeta. Naravno da nećemo govoriti da je sve divno i krasno kad nije! - rekla je Karolina.

- Ja sam rekla da znam što želim u svom životu, a on je tvrdio da to ne mogu znati zato što ni on s toliko godina ne zna što želi. Njemu je to neshvatljivo - komentirala je Ana razilaženje u njihovu načinu razmišljanja.

Foto: Tea Belak

U Kanadi je na redu novi zadatak. Srećko je za cure pripremio malo natjecanje - učit će ih voziti traktor. Marijana, Antonija i Martina nisu mogle sakriti svoje oduševljenje, a prva je za volan sjela njegova ''zlatna djevojka''.

- Srećko je jako dobar mentor i brižan, pažljiv i romantičan - rekla je Antonija. Sudac Srećko na kraju je presudio - pobjednica je bila Martina. Iako nije otkrio kakvu je nagradu zaslužila, Srećko je napomenuo da će joj ona uvelike pomoći u nadolazećim danima na farmi. U Ekvadoru je osvanulo novo jutro, no Tanja je i ovog puta na umu imala igrice.

- Kako si spavala? - provocirala je Tanja Maju pitanjima, ne obazirući se na njezine molbe da prestane.Tanju je zanimalo gdje je Maja provela prethodnu večer, a u raspravu je ubrzo uključen i Daniel.

- Jutros me Tanja optužila da sam bila sinoć s Danielom. Provela sam petnaestak minuta s njim, samo mi je pokazao gdje mogu staviti sušiti veš - branila se Maja.

Iako Čileanska pustinja Atacama izgleda zastrašujuće sa svojim beskrajnim neplodnim tlom, ovog puta će u posjetiteljima izmamiti ljubav prema domovini i pokoju nostalgičnu suzu.

Foto: Tea Belak

- Meni se ovo čini kao da smo došli na neki drugi planet, na Mjesec - bili su oduševljeni momci dok su šetali po pijesku, a raširivši hrvatsku zastavu i zapjevali su.

- Kad su pjevali, osjetila sam nostalgiju. Jako volim Hrvatsku - priznala je farmerica sa suzama u očima, dodavši da bi se jednog dana rado vratila.

Domino je nakon vožnje brodom za dame priredio novu igru - istine i laži. Svatko od njih morao je izreći dvije tvrdnje o sebi, a ostali su morali pogoditi koja je točna, a koja nije.

- Igra nas je jako zaokupila pa nismo stigli misliti na trzavice - komentirala je Barbara.

A baš kad se činilo da su i Jack i djevojke sve izgladili, pokazalo se da će večer ipak biti rezervirana za novu svađu.

- I, tko će mi donijeti kavu za sutra? - nije odustajao Jack od svojih zahtjeva.

- Onaj tko se prvi probudi… A tko će meni donijeti kavu? Mi ćemo si same skuhati! - spremno mu je odgovorila Ana.

- Tebe znači nije briga ni za koga! - nije odustajao Jack, a nakon kraće prepirke Ana je napustila prostoriju.