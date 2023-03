Maja se sportom bavi od osme godine, a ljubav je prenijela na sina: 'Nezaustavljiva si. Bravo!'

Prošle nedjelje Maja Drobnjaković i Marko Mrkić u 'Plesu sa zvijezdama' bili su na visokom drugom mjestu bodovne ljestvice. Tema posljednje emisije bila je ljubav, a Majina dugogodišnja ljubav je sport kojim se počela baviti s 8 godina kad je krenula na sportsku gimnastiku. Znala je od osnovne škole da će završiti Kineziološki fakultet. Tu ljubav prenijela je na sina. U showu je s mentorom Markom zaplesala jazz.

- Majo nezaustavljiva si. Nametnula si se od prve epizode kao netko tko cilja visoko i fantastična si u svemu što radiš. Onaj stav koji imaš kad silaziš niz stepenice zadrži ga do samog kraja - istaknula je Franka.

- Ovaj ples se pleše individualno i onda stvari izlaze van. Ja bih htjela vidjeti onaj stav koji imaš u životu da ga vidim u tvojim očima i kad se spoji to tijelo i oči to će biti to - poručila je Larisa.

- Svaki pokreti koji napraviš gornjim dijelom tijela on mora biti s nekom emotivnom porukom, a u tom dijelu si malo slabija. To moraš poraditi za sljedeći puta, a što se tiče sinkroniziranosti tu ste pravi par - istaknuo je Marko.

Osvojili su 27 bodova žirija.

Prisjetimo se, Maja je 2017. godine izgubila nogu, a prošle godine su u 'Plesu' pojavila kao gost.

