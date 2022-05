Maja Šuput i Nenad slave treću godišnjicu braka: 'Znamo da smo napravili nešto savršeno'

Pjevačica Maja Šuput (42) na društvenim mrežama je posvetila emotivnu objavu suprugu Nenadu Tatarinovu povodom treće godišnjice braka.

Maja je na svom Instagram profilu objavila niz fotografija s Nenadom. Na prvoj su zaljubljeno pozirali na kauču, a na dvije im se pridružio i sinčić Bloom.

- Sretna nam godišnjica braka mužiću. Nek smo živi i zdravi još godina sto. Sad bar znamo da smo napravili nešto savršeno - napisala je pjevačica u opisu objave.

U komentarima su joj čestitali brojni fanovi, ali i kolegica Nina Badrić te glumica Bojana Gregorić Vejzović.

- Sretna svaka naredna pa tako i ova - napisala je Badrić.

Podsjećamo, Maja i Nenad vjenčali su se 2019., nakon dvije godine veze. Par je vjenčanje držao u strogoj tajnosti do zadnjeg trena, no obožavatelji su uspjeli otkriti da će se održati u vili Meneghetti, u Balama.

Maju je do oltara dovela njezina majka Danica, a prije nego što su mladenci stali pred matičarkom, zapjevala je operna pjevačica Martina Tomčić (44). Nakon što je matičar pitao pjevačicu uzima li Nenada za svog supruga, Maja je glasno viknula 'da'.

Vjenčanicu je dizajnirao Majin dobri prijatelj i stilist Marko Grubnić (40), a mladenci su zaplesali prvi ples uz pjesmu 'Love Me Like You Do' Ellie Goulding. Nenad je na sebi imao tamno odijelo s bijelom košuljom i leptir mašnom, a uz glavnu vjenčanicu, Maja se za dodatne ceremonije presvukla još dva puta.

- Odsad me zovite gospođa Tatarinov - ponosno je cijeloga dana vikala Maja prijateljima i gostima. Iako je vjenčanje planirala odraditi u tajnosti, ipak nije uspjela zadržati najljepši dan samo za sebe, pa je s vjernim pratiteljima podijelila snimke i fotografije.

Mladenci su se s gostima zabavljali cijelu noć, a posebno ih je oduševila torta na tri kata i kubanke koje su na sebi imale inicijale mladenaca.

