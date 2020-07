Maja Šuput na fotkama blista, a video otkrio bore i podočnjake

Svatovska pjevačica nerijetko svoje fotografije prije objavljivanja na društvenim mrežama provuče kroz Photoshop. Ne brinu je komentari koji se potom počnu nizati na njezin račun...

<p>Pjevačica <strong>Maja Šuput Tatarinov</strong> (40) uzela je predah od gaža pa sa suprugom <strong>Nenadom Tatarinovim </strong>(36) uživa na Jadranu. Doduše, pandemija korona virusa ponovno sprječava nju, kao i mnoge druge estradnjake, da imaju koncerte. No, to ne bi bila Maja kada ni na odmoru ne bi razmišljala o poslu. Iako ne pjeva i 'luduje' do sitnih sati na svadbama, sada se posvetila svome brendu Majushka. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Maja uživa sa suprugom Nenadom </strong></p><p>Šuput prodaje mikrofone, slušalice, šlapice i slastice, a nedavno je lansirala parfem Shù Shù. Svojim pratiteljima nastoji dobro objasniti sve potrebno o proizvodima, a pitanja o novom parfemu zasigurno ima. </p><p>Zbog toga je Maja jučer organizirala live chat na Instagramu te je svojim pratiteljima odgovarala na mnoga postavljena pitanja.</p><p>Chat je prethodno najavila objavom na društvenoj mreži. Objavila je fotografiju koju je standardno 'popeglala' prije objave. Njezini pratitelji u komentarima su joj pisali kako je live bio odličan. </p><p>Maja na snimci ima vidljive podočnjake poput mnogih 'običnih smrtnika', a koje inače vješto sakrije prilikom objave fotografije.</p><p>Ovo nije prvi puta da je pjevačica fotografiju prije objave 'provukla' kroz Photoshop kako bi zakamuflirala male 'nesavršenosti'. Nije tajna da pjevačicu u programima za uređivanje zna popeglati i njezin najbolji prijatelj<strong> Marko Grubnić</strong> (37), a često znaju pretjerati.</p><p> </p>