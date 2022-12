Maja Šuput poručila članu HNK-ova ansambla: 'Malo me smeta činjenica da ti je to profesija'

Opernim nastupom u trećoj polufinalnoj epizodi publiku i žiri oduševio je Matej Predojević Petrić.

- Svaka čast - pohvalili su voditelji Matiju nakon nastupa koji je rekao da je uživao pjevajući.

Fabijan Pavao prvi je komentirao njegovu izvedbu.

- Falilo mi je samo da zaplešeš i da odsviraš nešto na gitari - našalio se, a Maja je dodala:

- Ma kako da ne, još i muzičku.

- Meni je stvarno bilo dobro. Ne znam je li ti to tehnički dobro izvodiš. Ja se ne razumijem u to, ali meni je to zvučalo odlično. Sad znam da se nećeš raspuknut, iako sam to nekad i pomislila. Malo me smeta što si profesionalac, više bi voljela da si primjerice nečiji susjed i da si tu sad došao i razvalio - rekla je Maja.

Davor Bilman poručio je Mateju da mu je bilo lijepo i da je uživao u nastupu. No, svi su čekali ono što će Martina reći jer zadnji put nije htjela komentirati njegovo pjevanje.

- Bravo. Je li bilo toliko sjajno da uđeš u finale, vidjet ćemo - rekla je.

Matej je na kraju zaključio da ima puno profesionalaca u 'Supertalentu' i da se njega ne bi trebalo posebno izdvajati radi toga, a voditelji su mu rekli da se oko toga ne brine.

Tijek događaja u novoj epizodi Supertalenta pratite OVDJE.

Najčitaniji članci