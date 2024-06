Maja Šuput Tatarinov otkrila je detalje susreta s legendarnim Mišom Kovačem: 'Raspričao se'

Rekao je više puta da mi televizija toliko dobro stoji. Pohvalio je Supertalent, da jako to gleda, obožava moju brzinu, to što pričam, način na koji pričam i da se nikada s time ne smijem prestati baviti, ispričala je pjevačica Maja Šuput Tatarinov (44) za IN Magazin, o nedavnom susretu s legendarnim Matom Mišom Kovačem (82).

Maja i Mišo su sredinom svibnja nastupili u jednom istarskom hotelu. Kad je legendarni pjevač uzeo mikrofon u ruke, nastalo je pravo veselje. Zapjevao je svoje hitove 'Poljubi zemlju', 'Dalmacija u mom oku', a svi su pjevali s njim u glas.

Foto: Instagram

- Smijao se, veselio se, bio je iznimno pričljiv, djelovao je kao netko tko je onako baš dobro. I baš mi je to bilo drago - dodala je Šuput.

Pjevačica je tad podijelila djelić atmosfere i time oduševila mnoge obožavatelje.

- Postoje večeri koje pamtiš dok si živ. Naši razgovori nakon nastupa u backstageu su mi nahranili dušu - napisala je Maja uz fotografiju s Mišom.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL