Maja Šuput za 24sata o prvom nastupu u Kninu za Oluju: 'Ne možeš doći opušten na taj dan'

Pjevačica Maja Šuput nastupila je na prigodnom koncertu u Kninu povodom obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja. Ovo joj je bio prvi nastup u tom gradu za Oluju, a na pozornici joj se pridružio prijatelj i pjevač Mate Bulić.

- Iako pjevam cijeli život, 25 godina, i stvarno svaki dan pjevamo na trgovima i bude tisuće i tisuće ljudi, ovo u Kninu je imalo jednu težinu i veću odgovornost. Ljudi Oluju smatraju vrlo osobno i vrlo posebno, s jednim dignitetom i s punim srcem i naprosto ne možeš doći opušteno i ne možeš se ponašati kao da je to jedan običan dan. Svi smo bili malo pod dojmom i svi smo zapravo imali tu jednu razinu poštovanja - rekla nam je pjevačica.

Priznala je i da je repertoar korigirala sukladno prirodi nastupa. Uz svoje hitove 'Lopove', 'Djevojačko veče' i 'Jedna noć', pjevačica je zapjevala i nezaboravne hitove 'Lijepa li si' Marka Perkovića Thompsona te 'Ružu hrvatsku' Prljavog kazališta.

Knin: Koncertom Mate Bulića i Maje Šuput završena proslava Dana pobjede i domovinske zahvalnosti | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

- Inače imamo ustaljen repertoar svaki dan, zaista sviramo ono repertoar koji je prepoznatljiva kao ja, kao sinonim za dobru zabavu. U Kninu smo malo to promijenili pa smo odsvirali i nekoliko domoljubnih pjesama jer smo smatrali da će publika očekivati čuti pjesme koju su malo više vezane za riječ 'Hrvatska' i ljubav prema domovini. No, i s tom promjenom je to bilo i dalje veselo i zabavno onako kako se očekuje od mene - kazala je Maja.

Rekla nam je da je koncert bio poseban, ali i da je atmosfera bila odlična.

- Sve skupa je bilo savršeno, od jutra dobivam poruke od organizatora, i od direktora Turističke zajednice, i od produkcije da je zaista bilo spektakularno i sjajno. Dala sam stvarno svoj maksimum, energetski uvijek se dam pa sam se tako i jučer dala cijela u taj koncert. Mislim da je svima koji su jučer bili da je zaista bilo dobro i fantastično i da su se svi zabavili. Bilo je pregršt ljudi, a konstantno su svi pjevali i plesali - objasnila je.

Ovo je Maji bio prvi nastup u Kninu, ali inače je znala pjevati u raznim gradovima diljem Lijepe Naše povodom Oluje.

- Da me izvrnete naopačke, mislim da ne postoji prigoda na kojoj nisam pjevala u životu, zaista. Mislim da jedino na sprovodima nisam pjevala - rekla nam je kroz smijeh.

- Ovo mi je prvi put da sam pjevala u Kninu za Oluju, inače sam znala pjevati 5. kolovoza u drugim gradovima. Iza nas je jedan poseban doživljaj zbog ovog koncerta. Bilo je raznih spektakularnih prilika u životu, tako da ne mogu reći da nisam imala zaista sjajnih koncerata i uspomena. Međutim, ovaj koncert u Kninu će mi zauvijek ostati u prekrasnom sjećanju - dodala je Maja.

Nastupila je s Matom Bulićem s kojim je izvela veliku uspješnicu 'Dvije lude' koja se i dan danas, nakon 13 godina, rado sluša na zabavama i slavljima diljem Hrvatske.