Maja Šuput zablistala u finalu 'Supertalenta' u spektakularnoj haljini: 'U službi Maje Mraz...'

Pjevačica Maja Šuput (44) jedna je od članova žirija 10. sezone 'Supertalenta', a iz epizode u epizodu oduševljava svojim modnim kombinacijama. One su sve, samo ne obične, a za njih je zaslužan stilist Marko Grubnić.

Za veliko finale showa Maja se obukla u blagdanskom duhu. Na pozornicu je izašla u dugoj crnoj haljini s bijelim čupavim detaljima, nalik onima koje na sebi ima Djed Mraz. Uz haljinu je iskombinirala crvene rukavice, a na haljini su se nalazili i detalji sa svjetlucavim kamenčićima.

Foto: Instagram

Kosu je nosila puštenu i blago uvijenu.

Njeni pratitelji bili su oduševljeni outfitom te su ju pohvalili u komentarima na društvenim mrežama. 'Pobjeda, gasi sve', 'Najljepše izdanje do sada', 'Predivna si Majo', pisali su joj.

Foto: Instagram

