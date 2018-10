Maja: 'Vidjet ćemo hoće li se Matej pokazati kao muškarac'

Otkako je izabran za prvog duelista, na farmi su se vodila razna nagađanja koga bi Matej mogao izabrati za svog suparnika u areni. I dok su neki mislili da je odlučio kako ide kući, Matej ih je sve iznenadio, pogotovo načinom odabira – brojalicom, pa je tako Maja M. postala druga duelistica. Drele je pitao Maju smatra li da je Matejeva odluka da ona bude druga duelistica rezultat brojalice ili je već otprije to znao.

- To samo on zna - odgovorila je Maja.

- Nisam uopće očekivala da ću ja biti odabrana, iznenadilo me baš zato što sam ja s njim bila ok, ali očito me neki drugi ljudi ne vole jer je on s njima malo bolji nego sa mnom. Sad sumnjam u tu brojalicu jer mislim da je to sve stvar dogovora između njega i njegovog klana - komentirala je Maja Matejevu odluku.

U duelističkoj kućici, Maja se nije mogla suzdržati od suza, a Matej joj je prišao pitajući ju zašto plače.

Foto: Nova TV

- Ovi ljudi koji su te sada dopratili, oni djeluju fini prema tebi, daj malo slušaj priče okolo - kazao joj je Matej. Maja M. već je jedanput bila u duelističkoj kućici, tako da joj naredna noć neće biti nepoznata.

- Osjećaj je odvratan, ali nadam se da ću se vratiti sutra preko. Dat ću sve od sebe jer ima ljudi koji navijaju za mene i žele da se vratim. Matej govori da će se predati, ali ja to ne vjerujem, vidjet ćemo hoće li se pokazati kao muškarac ili kao nešto drugo - izjavila je Maja.

Foto: Nova TV

Na farmu je stigao klijent koji je došao po svoje brašno. Farmeri su na vrijeme izvršili narudžbu, klijent je bio i više nego zadovoljan te su farmeri zaradili 65 dukata.

- Stari moj, moći ćemo u banku staviti! - ushićeno je kazao Jurica Jasminu nakon što je klijent otišao.

Da se dobar glas daleko čuje, potvrđuje i dolazak novih klijenata koji su donijeli 25 kilograma heljde da im farmeri od toga naprave brašno te 50 kilograma pšenice da se od toga napravi pola TIP 500, a druga polovica TIP 400 brašno.

Foto: Nova TV

- Dobili smo novu žitaricu, heljdu. Morat ću malo istražiti da bi bila dobra za prodaju - kazao je šef mlina Jurica kojeg muči kratki rok od dva dana.

- Zamolit ću svoje asistentice da pomognu - našao je Jurica rješenje.

Foto: Nova TV

TOTALNI JOOMBOOS: Najveći Youtube spektakl u Europi!

21.10. Arena Zagreb postaje središte Youtube scene! Dovodimo najjačeg svjetskog youtubera KSI-a i više od 50 najpopularnijih regionalnih Youtube zvijezda.

Kupi karte na totalni.joomboos.hr prije nego što poraste cijena!