Maja želi preboljeti Alena pa pronalazi novog partnera

Donosimo vam tjedni pregled sadržaja sapunica (od ponedjeljka 6. studenog do petka 10. studenog) i otkrivamo sve što možete očekivati u novim epizodama omiljenog televizijskog žanra na programima HRT-a, RTL-a i Nove TV.

La promesa

HRT 1, 13:20

PONEDJELJAK Jana je i dalje u šoku nakon što je Manuel poljubi i izjavi joj ljubav. Kaže mu da je za oboje najbolje da sve zaborave i prave se da se ništa nije dogodilo. Rómulo zaprijeti Mauru i kaže mu da jednom za svagda prekine svoju vezu s Leonor.

UTORAK Pía se uzruja kad Petra zaprijeti da će otkriti markizu kako Lope radi u kuhinji. Ne znaju da je sluškinja otkrila svećeniku da je kućepaziteljica trudna.

SRIJEDA Otac Camilo gnjavi Píju naklapanjima o tome kako je ona grešna žena, a barun se opasno približava Teresi te joj daruje parfem koji mlada žena oduševljeno prihvaća.

ČETVRTAK U velikoj tuzi Jana i Manuel odluče da mogu biti samo prijatelji. Idu zajedno na letenje, gdje Jana brizne u plač. On je pokušava utješiti, ali Jimena ih iznenadi.

PETAK Kad Manuel tijekom večere ustane te počne govoriti o Jimenininim i Cruzinim mutnim planovima, Cruz se uplaši da će razvrgnuti zaruke.

Dva svijeta, jedna ljubav

HRT 1, 12:25

PONEDJELJAK Emília bunca u vrućici. Felícia se zabavlja s Ritom, a Mássimo to odobrava. Lívia primi Anitino pismo. Otac Luís naredi Líviji da ide u Bela Rosu, no djevojka se odluči vratiti s Arielom kako bi vidjela Emíliju.

UTORAK Otac Luís i sestra Lúcia odlaze u Geminu kuću po Líviju, ali djevojka odbija poći u samostan prije nego što sazna kako je majka. Salomé kazni Felíciju jer se svađala s Biancom.

SRIJEDA Melissa skriva nezadovoljstvo Felipeovom odlukom da ostane u Campo Belu. Emília otkriva Líviji da je Vitórijina unuka i da vjeruje kako je grofica kriva za požar u gostionici. Emíliju hitno vode na operaciju.

ČETVRTAK Bento zgrabi Rosu i zaprijeti joj da će grofici ispričati njezinu prošlost. Anita kaže Afonsu da joj je Zilda prijetila otkazom radi njihove veze.

PETAK Felipe zatekne Líviju pokraj zgarišta gostionice. On ponovno poljubi Líviju. Bianca plače jer i dalje zaudara zbog Felicíjine ludorije.

San snova

RTL, 20:15

PONEDJELJAK Stjeran u kut, Mirko nema izbora i prihvaća novo mjesto. Zbog Telca dolazi do nemira unutar seniorske ekipe, što Bubalu zadaje glavobolje. Maja želi preboljeti Alena i pronalazi novoga, neočekivanog partnera.

UTORAK Mirko pokušava osloboditi Telca od Tetkova utjecaja, a plan je da to riješi licem u lice. Maja i Goran neuspješno kriju svoju aferu i novosti brzo stižu do Alena, koji to ne prima najbolje. Mateo dobiva veliku priliku igrati sa seniorima.

SRIJEDA Mirko i Telac ponovno su zajedno, no Bubalo im sprema neugodno iznenađenje, a i Nives će pomrsiti planove Mirku. Mateo i Karlo shvaćaju da se igra sa seniorima potpuno razlikuje od one kakvu su dosad igrali.

ČETVRTAK Zvonimirov ispad s Telcem zadao je probleme Mirku, Bubalu, Višnji i Nives, dok je Tetku, kako se isprva čini, pružio izvrsnu priliku. Mateo se ne može pomiriti sa svojim statusom u Croatiji.

PETAK Mateova dobra igra se nastavlja, a vijest se širi posvuda. Seniori ne dijele oduševljenje navijača pa Alen mora reagirati. Slavko kreće u osvetnički pohod, a Mirko na noge diže sve koje zna. Posljedice će snositi Bubalo.

Kumovi

Nova TV, 20:20

PONEDJELJAK Luce pokušava urazumiti Šimu bez uspjeha, dok Lara motivira Stipana da nešto poduzme. Stipan odlazi na policiju gdje saznaje još gore vijesti. Anđela se petlja u sve na imanju Macan.

UTORAK Vesna se vraća iz Bosne i u nevjerici je kad sazna da je Janko u pritvoru te ga odlazi posjetiti. Ljutiti Stipan optužuje mještane da je neki od njih poslao lažnu prijavu.

SRIJEDA Anđela povede Vinka sa sobom na pijacu gdje ih vide Milica i Marko Šank. Njih uskoro nazove Zvone koji želi da mu pomognu krečiti kuću. Alen dolazi u Zaglave tražiti Lucu da povuče prijavu.

ČETVRTAK Šima je još ljuta na cijeli svijet te uvjerena da Kajina smrt nije čista. Šima se vraća u staru kuću te se tenzije između nje i Stipana još ne smiruju. Josip očita malu bukvicu i Aljoši te se on počne predomišljati oko zemljišta.

PETAK Vesna odlučuje poslati Stipanu i Šimi novac za zemljište. Aljoša i Janko su protiv, no Vesna kao šefica firme donosi odluku bez obzira na njih. No ta isporuka ne pođe prema planu.

Na granici

Nova TV, 21:15

PONEDJELJAK Mira i Anđelka dolaze u garažu i naprave ljubomorni ispad. Ljubica koristi priliku i pobjegne autom, s Nediljkom u gepeku. Gordana, unatoč Mijinoj zabrani, nagovori Antu da ukrade dokumente od don Smiljka.

UTORAK Očajni Mijo u autu pronalazi Ljubičinu torbu s novcem koja mu se učini kao dar s neba. Sakrije ju u garažu i slučajno tamo zatoči Ljubicu. Ljubica pod prijetnjom oružjem natjera Miju da je izvede iz sela.

SRIJEDA Uhićena Ljubica uspije uzeti Zdenku pištolj i krene zapucati na Marka, ali vjerni Tomo se baci pred njega. Ante angažira stripera Vanju da im pomogne u akciji protiv popa, a Zorka ucijeni Tomu da se riješi Zdenka kako bi mogla “riješiti” don Smiljka.

ČETVRTAK Ljubomorni Jure dolazi u studio i, kad vidi da se Tajson nabacuje Lidiji, nasrne na njega. Žutelija se otkazom zaprijeti Lidiji zbog incidenta, a ona se posvađa s Jurom, koji se vraća kući. Gordana panično tjera Antu i Miju da utjeraju novac od dužnika.

PETAK U Lokvicu stiže glumac Toni, koji bi trebao provesti vrijeme s policajcima ne bi li se što bolje pripremio za filmsku audiciju. Budući da za opasačem nosi plastični pištolj, Tomo ga zamijeni za opasnoga kriminalca. Svlada ga šokerom i odvuče u zatvorsku ćeliju.

Zločinački umovi

RTL 2, 20:00

PONEDJELJAK Četrnaest osoba ubijeno je u dvjema masovnim pucnjavama na benzinskim postajama. BAU traži tek vjenčani par koji mora biti zaustavljen u ubilačkom pohodu. Prentiss primi uznemirujuće vijesti o osobi iz svoje prošlosti.

UTORAK Par iz župe Lafayette u Louisiani nestane, a njihov autistični sin obliven krvlju ušeta u školu. Tim traži osobu koja je osobno poznavala obitelj. Prentiss je u potrazi za neprijateljem Interpola, njezina tajna misija je otkrivena i slučaj potresa zemlju.

SRIJEDA Dvije obitelji iz Washingtona D.C. pronađene su mrtve. Dva pripadnika BAU tima nađu se u zasjedi, dok BAU kreće u hvatanje međunarodnoga kriminalca odlučnog da svoj plan privede kraju. Prentiss se trudi zadržati prošlost u tajnosti od ostatka tima.

ČETVRTAK Masovna pucnjava u trgovini oružjem na Floridi završi krvoprolićem, smrću četvero ljudi. Tim pokušava pronaći mladića na smrtonosnom zadatku. Hotch intervjuira svakog člana tima zbog gubitka voditeljice tima.

PETAK Tri studentice u Kaliforniji izbodene su na smrt u studentskom selu. Tim kreće u potragu za uhoditeljem koji je postao serijski ubojica, čije mete su djevojke koje ga podsjećaju na osobu iz vlastite prošlosti. Hotch je na ispitivanju.