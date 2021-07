Maja Lena Lopatny (30), kći glumica Mije Begović (58) i vaterpolista Ronalda Lopatnyja (77) za Večernji list dala je intervju u kojem je ispričala kako se okrenula radu u turizmu i napustila novinarstvo.

Njezin odlazak u turizam nije bio planiran, ali kaže da je zahvalna na radnom iskustvu u novinarstvu, jer joj pomaže na novoj poziciji.

- Spletom životnih okolnosti pružila mi se prilika za rad u turizmu, u kojem radim posljednjih pet godina na poziciji voditelja odnosa s javnošću - opisala je Maja Lena.

Rekla je kako je bilo izazovno promijeniti profesiju, ali da je zadovoljna svojom odlukom i sretnija nego ikad prije.

- Mene pokreću izazovi. Vodila sam se osobnim osjećajima i onim što me ispunjava. Upravo zato što nisam puno znala o turizmu, to me motiviralo da još više radim i učim - ispričala je.

Maja Lena progovorila je o tome kako je pandemija ekstremno utjecala na turizam, ali i na njene odluke u životu.

- Vladala je velika neizvjesnost u cijeloj branši i postavljalo se pitanje kako će turizam sutra uopće izgledati. Upravo situacija s pandemijom i posljedični lockdowni činili su mi se kao idealan trenutak za upis na poslijediplomski sveučilišni doktorski studij: menadžment održivog razvoja na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu - objasnila je.

Lopatny je rekla kako nikad nije planirala otići nastaviti svoj obrazovni put u inozemstvu i da je zahvalna što je kroz rad u turizmu imala prilike bolje upoznati Hrvatsku.