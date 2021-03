Nakon što je Maja Šuput (41) objavila ime sina, obožavatelji, ali i dežurni dušobrižnici nisu gubili vrijeme i odmah su počeli istraživati porijeklo neobičnog imena.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pa tako pišu o tome da se Bloom generalno smatra ženskim imenom, označava cvijet, a mnogi ovo ime povezuju i s crtićem Winx Club, popularnim uglavnom među ženskom dječjom publikom, u kojem jedan od glavnih likova nosi to ime. U komentarima na društvenim mrežama brojni su priznali i to da ih je ime asociralo na glumca Orlanda Blooma.

No ono što je svima, namjerno ili ne, promaknulo jest tumačenje Cambridgeovog rječnika u kojem, između ostalog, stoji i to da riječ bloom označava - zdravlje, energiju i naočitost te stranice Names.org koja kaže da ime Bloom znači 'Zlatno Srce' ('Heart of Gold'), 'Zmajev plamen' ('Dragon Flame'). U svojem ga je imenu nosila i Heba, kći boga Zeusa i njegove žene Here, koju su nazivali boginjom mladosti, a riječ bi se mogla protumačiti i kao 'ustajanje'. Na kraju treba dodati i to da bloom osim cvijeća, označava i čelik.

Bilo kako bilo, mora se priznati da je ime neuobičajeno. No mali Bloom u tome bar neće biti usamljen. Neobična dječja imena su nešto što slavnima nije strano. Kako u svijetu, tako i kod nas.

Si, kći Borisa Novkovića i Iris Volf koja će uskoro navršiti godinu dana, u svojem imenu od dva slova nosi izvedenicu imena svojih roditelja. Za malo slova odlučio se i Matija Dedić (48), koji je svoju kćer nazvao Lu, dok se kći Maksima Mrvice (45) zove Lee Loo. Glumci Bojana Gregorić (49) i Enes Vejzović (43) također su odabrali kratka imena i za naše podneblje neobična imena. Kćer im se zove Zoe, a sin Raul.

Producentica Jelena Veljača (39) i glumac Dražen Čuček (50), s druge strane, nisu škrtarili na slovima. Dapače, svojoj kćeri su nadjenuli čak tri imena, pa se malena zove Lena Miša Kristijana.

Veljaču je ipak neupitno nadmašio Darko Rundek (65) koji je sina nazvao David Vid Viktorije Dimitrije Sebastijan Ernest. Sin pjevača Damira Urbana (52) zove se Malik, a TV voditelj Tomislav Jelinčić (41) kćer je nazvao Buga, imenom poznatim tijekom naseljavanja Hrvata.

Ipak, holivudske zvijezde daleko su kreativnije u odabiru imena.

Pravi primjer toga je klan Kardashian. Kim (40), Khloe (36), Kylie (23) i Kourtney (41) koje kao da igraju igru “smisli ime koje još nitko nije imao”. Kim je kćer nazvala North i dodala joj suprugovo prezime pa je tako malena postala strana svijeta, i to - sjeverozapad. Khloe je nazvala kćer True jer joj je Lie, vjerojatno, bilo malčice prekratko, a Kylie je svojoj dala ime Stormi, tj. Oluja. Kourtney je, pak sina nazvala - Mason, što u prijevodu znači - zidar.

Pjevačica Christina Aguilera (41) i Matt Rutler (36) kćer su nazvali Summer Rain, odnosno ljetna kiša, a umirovljeni nogometaš David (45) i Victoria Beckham (46) nisu imali inspiracije pa su sina nazvali po lokaciji gdje su ga po pričama začeli - Brooklyn. Glumica Gwyneth Paltrow (48) i bivši muž Chris Martin (44) držali su se Biblije. Djevojčicu su nazvali Jabuka, a sina Mojsije.

Glumica Kate Winslet (45) sina je nazvala Bear odnosno Medvjed, a pjevački par Beyonce (39) i Jay Z (51) prvu kćer nazvali su Blue Ivy, što u prijevodu znači plavi bršljan.

U moru ovih čudnovatih imena, mali Bloom se sigurno neće imati čega sramiti.