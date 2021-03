Pjevačica Amy Winehouse imala je samo 27 godina kada je 2011. tragično preminula usred trovanja alkoholom, a njezina majka Janis ove godine je po prvi puta odlučila ispričati cijelu priču o njoj u novom dokumentarcu 'Amy Winehouse: 10 Years On'.

Janis ističe kako svijet nije poznavao pravu verziju Amy zbog čega je i odlučila otkriti stvari iz njezina života koje javnost do sada nije znala.

Amyna majka, koja boluje od multiple skleroze, ispričat će cijelu priču o njoj uz pomoć članova obitelji.

Neke uspomene zbog bolesti ne pamti najbolje, a upravo joj je to bila i najveća motivacija za snimanje dokumentarca s BBC-jem.

U filmu će biti prikazane nikad viđene obiteljske snimke i arhivske snimke s britanske televizije.

Rastavljeni roditelji poznate pjevačice su nakon njezine smrti osnovali fondaciju.

S obzirom na to da Amy prije smrti nije sastavila oporuku, njezino bogatstvo od 5,3 milijuna dolara naslijedili su roditelji. Njezin bivši muž, glumac Blake Fielder-Civil (38), od kojeg se razvela 2009. godine, nije dobio ništa.

No, nezadovoljni Blake odlučio je osam godina nakon njezine smrti tražiti svoj dio od 1,8 milijuna dolara. On je, naime, istaknuo da ima puno pravo na to jer je Amy napisala neke od najvećih hitova dok su bili zajedno.

Bezosjećajan zahtjev, kako ga je nazvala javnost, šokirao je Amynu obitelj, a mnogi i dalje smatraju da nema pravo na to jer je njihova veza bila vrlo turbulentna te su vijesti o njihovom odnosu često bile uznemirujuće.

Sve o Amy Winehouse moći ćete saznati u detaljnom dokumentarcu o životu nje i njezine obitelji.