Majka Billie Eilish privukla je poglede na Oscarima: Haljinu je napravila slovenska dizajnerica

U ponedjeljak se održala 94. dodjela Oscara. Među dobitnicima zlatnog kipića za pjesmu godine se pronašla američka pjevačica Billie Eilish (20) i to za pjesmu 'No Time To Die'. Među prvima koji su čestitali ovoj mladoj pjevačici je bila njezina majka i glumica Maggie Baird (62) koja joj je odmah uputila zagrljaj i čestitala. Maggie je na Oscarima zablistala u plavoj haljini slovenske dizajnerice Matee Benedetti.

Naime, Maggie je široj javnosti poznata po tome što je aktivni borac koji se zalaže za borbe protiv klimatskih promjena. Aktivistica je za 94. dodjelu Oscara odlučila nositi haljinu dizajnerice koja dizajnira eco-friendly odjeću te je odabrala Mateu Benedetti.

U odabiru haljine joj je pomogla i kći Billie, a glavnu misao imala je Matea koja je bila inspirirana 'podmorjem i čudnim ljepotama mora', piše Grazia.

U izboru su bile dvije boje haljine, zelena i plana. Naposljetku su se ipak odlučili za plavu jer je bilo više dostupnih eco-friendly materijala za nju.

Dizajnerica je na Instagram profilu objasnila je dala ime haljini 'The Big Blue' ili 'Veliko plavetnilo' zbog 'velikih prostranstava mora i onih najdubljih dijelova'.

- Poanta je da želiš zaviriti u one velike dubine gdje više ne možeš vidjeti ispred sebe i to predstavljaju tamni dijelovi, ali ipak uvijek ima tračak svjetla što predstavljaju svjetliji dijelovi haljine. Isto tako, na dnu sam pokušala referirati pomicanje valova jer su mora i oceani uvijek u pokretu - rekla je Matea.

Matea se za modu počela zanimati još kao i studentica, a sada je vlasnica luksuznog brenda koji brine za dobrobit okoliša. Ovo nije prvi put da je njenu dizajn primijetio netko iz Hollywooda. Već je surađivala sa slavnim redateljem Jamesom Cameronom (67) i njegovom suprugom Suzy (60).

