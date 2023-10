Majka ga je napustila kad je bio dijete, a sad se i rastaje nakon 27 godina braka: 'Teško mi je'

Australski glumac, Hugh Jackman koji je utjelovio superjunaka, poznat je po svojoj dobroćudnosti, a iza sebe broji blockbustere koji su osvojili publiku. No iako ima zavidnu karijeru, čini se kako privatni život zaostaje.

Majka ga je napustila kad je imao osam godina

Njegova obitelj se iz Engleske doselila u Australiju, a on je bio najmlađi od petero djece. Kad je imao samo osam godina, roditelji su mu se razveli, a majka se vratila u Englesku.

On je ostao s ocem.

Iako se njegov otac htio pomiriti i čak otišao u Englesku u nadi da će riješiti nesuglasice, njegova majka se preudala za drugog.

- Bio sam dovoljno star da odmah shvatim kako se ona više neće vratiti - ispričao je u jednom intervjuu.

U tom periodu glumcu je bilo teško te je jednom prilikom u intervjuu priznao da je sav bijes koji je osjećao prema majci zbog napuštanja, uspio iskoristiti u glumi Wolverinea.

Htio je postati novinar

Jackmana isprva nije zanimala gluma, već je htio postati novinar. Želio je upisati fakultet u Sydneyju, ali kako mu je na prvoj godini falilo nekoliko bodova, upisao je kolegij glume.

Prvi glumački posao dobio je 1995. godine kad je glumio zatvorenika Kevina Jonesa u seriji 'Correlli'.

Zatvorenik Kevin u seriji vodi skrivenu aferu sa svojom psihologinjom koju je glumila Deborra-Lee Furness (67).

Njih dvoje su se samo godinu dana kasnije vjenčali, a zajedno su posvojili i dvoje djece.

Bio je treći izbor za ulogu Wolverinea

Nakon svoje prve uloge, Jackman je glumio u australskim mjuziklima, a uloga Wolverinea ga je planetarno proslavila.

No, on nije bio prvi izbor. Htjeli su uzeti glumca Russella Crowea za ulogu superheroja, ali kako nije bio previše zainteresiran, on je predložio svog prijatelja Jackmana.

Unatoč prijedlogu, izabrali su Dougraya Scotta koji je zbog snimanja drugog filma morao napustiti ulogu pa je na red došao Jackman.

Prva audicija za ulogu u X-Menu je prošla i više nego dobro, cijela filmska ekipa je bila oduševljena. Scenarist David Hayter je izjavio kako ga Jackman podsjeća na mladog Clinta Eastwooda.

Dvije nominacije za najboljeg glumca

Osim toga, okušao se i u romantičnoj komediji gdje je glumio plemića Leopolda, a ta mu je uloga donijela nominaciju za Zlatni globus u kategoriji 'Najbolji glumac'.

Pojavio se i u filmu 'Les Miserables' koji mu je donio nominaciju za Oscara u kategoriji za najbolju mušku ulogu.

Rastaju se nakon 27 godina braka

Glumac i 13 godina starija supruga, Deborra- Lee, u braku su proveli skoro tri desetljeća i slovili su za jedan od najskladnijih holivudskih parova, ali nedavno su šokirali javnost viješću kako se rastaju.

Iako glumcu nije smetala razlika u godinama, producentica je često bila na meti kritika i dobivala negativne komentare o izgledu.

Par je u travnju proslavio 27. godišnjicu braka te su si čestitali romantičnim porukicama na Instagramu, ali njihova ljubavna priča ovih dana se završila.

- Bili smo blagoslovljeni da provedemo gotovo tri desetljeća zajedno kao muž i žena u prekrasnom braku punom ljubavi. Naše se putovanje sada mijenja i odlučili smo se razdvojiti kako bismo nastavili s osobnim rastom - poručio je par.

Nedavno je Hugh viđen u New Yorku bez prstena, a na pitanje o razvodu koje su mu postavili fotografi je rekao:

- Mislim da nije u redu da o ovome govorim na ulici, teško je vrijeme trenutno, cijenim vaš interes.