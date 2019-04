'Majka joj je umrla, a otac volio piti pa sam Tiju uzeo kod sebe'

Dječji život je poput komada papira na koji svatko ostavlja bilješku, kaže stara kineska poslovica. Djeca nas čine boljima, oni su, jednostavno, radost. Neka su, nažalost, izgubila radost, ali 'bilješkom' velikih ljudi postala su radosna. Svi stremimo ka domu i obitelji, to je u svakom od nas. U idealnom svijetu.

Za mnogu je djecu samo san, nešto nepoznato, svijet u kakvom nisu živjeli. Nasreću, ima dobrih ljudi koji su djeci pružili dom, postali 'zamjenska' obitelj i vratili im osmijeh na lice. Nažalost, ima ih puno više koji još sanjaju svoju obitelj, nekoga kome će moći reći 'mama' ili 'tata'. A oni koji su posvojili ili udomili dijete, kažu da im je to najbolji potez u životu.

Njezina majka je umirala, a otac je bio alkoholičar koji ju je maltretirao svaki put kad bi se napio, nije znala kuda bi osim k meni, počinje potresnu životnu priču Ljubo Jurčić (65). Ekonomist i sveučilišni profesor za života je prošao, kako bi se reklo, 'sito i rešeto'. Došao je iz radničke obitelji u Zagreb kako bi studirao, a preživljavao je tako da je fotografirao na svadbama i radio teže kućanske poslove. Nikad se nije oženio niti je imao djecu, ali imao je jednu posebnu ženu u životu.

Foto: Privatni album

- Moja najbolja prijateljica bila je teško bolesna i trebala je pomoć. Tad sam upoznao to preslatko stvorenje, njezinu kćer Tiju - kaže Ljubo za djevojčicu koju je na kraju uzeo pod svoje krilo.

- Tia je imala 12 godina kad joj je umrla majka. Iako je njezin ujak bio zakonski posvojitelj, ona je ipak odlučila ostati sa mnom i ja sam je udomio - priča Jurčić, koji za nju kaže da je njegova kći, iako je zakonski nikad nije posvojio. Tia Mamić (33) prije dvije godine se udala za Marija Mamića (35), sina Zdravka Mamića (59), te ima sina Dominica (8) s bivšim suprugom, košarkašem Chrisom Warrenom (38).

Foto: Privatni album

Ljubo joj je od početka bio više otac nego njezin biološki, kojeg je u širokom luku nakon majčine smrti izbjegavala. Živjela je s bakom i djedom, a Jurčić je svaki dan nakon posla došao k njoj kako bi joj pomogao pisati domaću zadaću.

- U školi su je jednom zafrkavali da nema nikoga i da je siroče. Ona je sva tužna došla kući i rekla mi je da ona nema nikog. Odletio sam u školu i rekao: ‘Kakvo siroče, nije ona nikakvo siroče, možda nema majku, ali to ne znači da nema mene’ - objasnio je. Zbog nje mu se život okrenuo naglavačke, radio je stvari za koje nikad nije mislio da će napraviti, a najviše ga je iznenadilo to što je postao zaštitnički nastrojen prema njoj.

Foto: Privatni album

- Dječaci u osnovnoj školi pipkali su je i štipali. Morao sam otići u školu to riješiti. Zahtijevao sam da i dječaci budu prisutni s njihovim roditeljima na sastanku. Jedan od roditelja mi je rekao: ‘Pa četvrti je mjesec, uskoro će kraj školske godine, neka se Tija strpi malo’. E tu sam poludio - rekao je Jurčić. Kad je pričao kako je tad reagirao, samo što nije poletio sa stolca u svom uredu koliko mu je samo prisjećanje pobudilo bijes u njemu. Naglo je, kaže, ustao i zabio šaku u školsku ploču da je skoro pukla, a cijela škola je 'zazvonila' od siline udarca.

Foto: Privatni album

- Kao luđak sam se okrenuo prema tom dječaku i rekao mu da, ako itko više dirne Tiju, on je odgovoran i da ako je on dirne, ne piše mu se dobro. Mali se tresao od straha - priča Ljubo. Nakon sastanka jedan od roditelja je nazvao Tijinu baku kod koje je tad živjela i rekla kako se Ljubo ne može tako ponašati jer joj on, navodno, nije nitko i ništa. Na to je baka rekla: ‘Čujte, ja vam tu ne mogu pomoći, Ljubo je dobar čovjek kao kruh, ali ako itko ikad više dirne Tiju, doći će kod vas doma i sve vas baciti kroz prozor.

Foto: Privatni album

Ljubo je mislio da nikad neće udariti čovjeka, sve dok Tia nije postala punoljetna i počela se družiti s prijateljicama. Jedne noći nazvala ga je sva u panici.

- Nazvala me i vikala da joj netko lupa na vrata i da želi provaliti u stan, gdje je bila s prijateljicama. Ja sam se odnekud zaletio i nije me bilo briga što je to bila grupa mlađih i po brojnosti jača od mene. Instinktivno sam opalio jednog šakom u glavu da je ostao ležati - ispričao je Ljubo, kojeg su poslije prozvali 'mafijozom' zbog njegove nasilničke strane, a on je samo branio svoju pokćer, poput svakoga brižnog tate. Kako kaže, znao je da ta djevojčica treba ljubav i sigurnost, kao što je trebaju sva djeca bez roditelja, ali nakon tragične smrti njezine majke Ljubo se našao u problemu s njezinim biološkim ocem.

Foto: Borna Filic/PIXSELL

- Njezin otac uvijek je bio alkoholičar, a s alkoholičarima vam je uvijek isti problem. On je pobjegao u Kanadu i htio je preuzeti puno skrbništvo nad Tijom kao biološki otac samo kako bi prepisao imovinu na sebe i kasnije je prodao - rekao je Jurčić. Tia je na svoju ruku odlučila da ne želi komunicirati s biološkim ocem. Kad je najavio da dolazi u posjet, ona bi otišla nekamo i vratila se kući tek kad bi joj Ljubo javio da je otišao.

Foto: Promo

- Tako je napravila za njihov zadnji susret, prije njegove smrti. Propao je kao alkoholičar i doslovno umro na ulici. Tia me pitala bi li trebala otići na sprovod, a ja sam joj rekao neka sama odluči - priča Jurčić. Na kraju nije otišla na očev pokop u Kanadu, gdje je pokopan, ali Ljubo zato je.

- Ona je imala osjećaj da je njezin otac tu negdje, znali su si tu i tamo poslati koju poruku kad su došli mobiteli, tako da je uvijek imala osjećaj da ima oca, ali je u maksimalnoj mjeri bila zaštićena od njega. No nikad na nagovor nije odbijala komunikaciju s njim, sama je o tome odlučivala - objašnjava Ljubo. Što se tiče odgoja njegove pokćeri Tije, nikad joj nije branio stvari, nego je imao drugu metodu. Pričao joj je o najgorim stvarima koje proizađu iz pušenja, drogiranja i alkohola, čak joj je dao da kao tinejdžerica proba neke od tih stvari.

Foto: Privatni album/Pixsell/Tomislav Miletić

- Uzeo sam najsmrdljivije alkoholno piće koje sam mogao naći i dao joj da proba jer su sve njezine prijateljice i prijatelji pili, nagovorio sam je da vidi kako je to. Nikad nije došla pijana kući sve dok nije postala punoljetna - govori ekonomist.

Znao je da je prema njoj bio puno tolerantniji nego ostali roditelji prema svojoj djeci te ističe da su uvijek imali više prijateljski odnos, na što su ostala djeca bila ljubomorna.

- Znala mi je reći da su njezine prijateljice isto htjele svog Ljubu, znao sam da sam prema Tiji previše popustljiv. Mislim da sam takav bio jer sam znao koliku prazninu ona osjeća zbog nedostatka oca i majke i htio sam to popuniti - objasnio je. Tia je nakon vjenčanja 2001. godine ostala trudna s prvim mužem Chrisom Warrenom, a koliko je bila vezana za njega pokazuje to što na porođaju uz sebe nije htjela supruga nego svog Ljubu.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Par tjedana prije nego što je trebala roditi, bila je kod mene u Zagrebu i nije se htjela vratiti u Španjolsku. Htjela je ostati ovdje kako bi rodila uz mene. Mislim da sam je nekoliko dana nagovarao i govorio da mora otići, da je to stvar između nje i supruga, a ja da ću doći kad rodi - izjavio je Jurčić. Tia je bila presretna što je bilo loše vrijeme pa su nekoliko dana letovi bili otkazani, ali na kraju je ipak odletjela u Španjolsku, gdje je i rodila. Ljubo se tad prvi put našao u ulozi djeda. Kaže kako je prema unuku Dominicu još popustljiviji nego što je bio prema svojoj Tiji.

Foto: Privatni album

- Kao roditelj moraš imati neki autoritet i granice, a kao djed uzimaš samo ono što je lijepo. Dao sam mu da mi kao mali išara cijeli stan, tek sam ga nedavno dao nanovo oličiti kad je Dominic porastao - priča nam Ljubo i kroz razgovor otkriva da Tia nije jedina “kći” u njegovu životu. Naime, Jurčić se brine još o četvero nećaka i nećakinja, kako ih on naziva, koji su ostali bez roditelja ili jednog od njih te im je on 'zamjenski otac'. Ti su ljudi već odrasli i završavaju fakultete, a on nam je ponosno pokazao njihove zajedničke fotografije s dodjele diploma te objasnio zašto je odlučio svoj život posvetiti brizi za djecu.

- Djeca, udomljena ili posvojena, njima je najbitnije da dobiju sigurnost i ljubav, to je sve što im treba. To je jednostavno život i ja sam to prihvatio da je moja dužnost da se brinem o njima - zaključio je Ljubo velikog srca.