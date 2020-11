Majka mu je umrla kao dječaku, a smijuljili su mu se jer je brzao s govorom i bio nerazgovijetan

Branku Gavelli se sviđala Špirina baš ta nervoza govora, brzanje. Proučavao je na njemu nervozu tijela i govora. Špiro je do kraja bio zaljubljen u svoj posao. Ljubav je to, ponosno je zborio, koja ne prestaje

<p>Očev dolazak u Zagreb na svoju predstavu<strong> Špiro Guberina</strong> pamti i po još jednom događaju. Špirina majka, naime, umrla je kad mu je bilo samo 13 godina. Otac se oženio drugi put i opet ostao udovac. Nakon što je pogledao sina na pozornici, Špiro ga je na kolodvoru požurivao da uđe u vlak, da mu ne pobjegne. I tek kad je uskočio u zadnji vagon, a vlak krenuo otac je povikao: “Ženim se!”</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Preminuo Špiro Guberina</strong></p><p>Nekoliko mjeseci poslije rođen je njegov brat. U jednom periodu svoje mladosti javio se i na audiciju za televiziju i radiospikere. U uži krug ušao je s <strong>Oliverom Mlakarom</strong> i <strong>Martom Tomljenović</strong>. Već su im dali da čitaju ono: “Danas u 16, 18 i 20 sati u kinima možete pogledati taj i taj film”, no Špiro bi brzao u govoru.</p><p>- Možda sam bio i nerazumljiv, jer mentor mi je rekao: ‘Guberina, vi biste bili odličan kao sportski komentator’. Onda smo jednom čitali vijesti u podne, a ja nisam mogao izgovoriti ime predsjednika Indije Nehrua - Javāharlāla. U studiju su se smijuljili, samo su me čekali, a ja bih pred tim imenom zastao kao konj koji treba preskočiti prepreku - pripovijedao je Guberina.</p><p>Za njegov ostanak u Zagrebu zaslužni su <strong>Branko Gavella</strong> i <strong>Ranko Marinković</strong>. Gavelli se sviđala Špirina baš ta nervoza govora, brzanje. Proučavao je na njemu nervozu tijela i govora. Ne bi ga, kaže Špiro, gledao, samo slušao i u nekom trenutku upitao: “Zašto si sada stisnuo šaku?”.</p><p>- Vidio sam da ne gleda u mene, pogledao sam u šaku i rekao si: ‘Vidi, stvarno jesam’. Na mom prvom javnom nastupu na Akademiji, kada sam baš jako zamuckivao i sav se ušeprtljao, Gavella me pitao: ‘Studiraš li ti još što?’. Kad sam mu potvrdno odgovorio, samo je dodao: ‘Dobro, zadrži ti to, ako zatreba. Mi te više s Akademije ne možemo izbaciti, ali dobro je da imaš rezervu’ - priznao je Špiro.</p><p>Do kraja je bio zaljubljen u svoj posao. Ljubav je to, ponosno je zborio, koja ne prestaje.</p><p>- Puno sam bio na tim daskama i tamo se sjajno osjećam. Dokle god me noge služe, nastojat ću igrati. Sviđa mi se i što se više u teatre ne mora stubama nego u nekima postoje i staze za invalide. Pa je lakše hodati. Na Lovrijenac, nažalost, više ne mogu ići, jedino ako me prenesu nekim kranom, ali volio bih i tamo. Imam želju ali nemam hrabrosti ni pokušati prijeći tih 400, 500 stuba.</p><p>Voli pogledati stare serije i svaki se put prisjeti slika svega što se događalo na snimanju. Gledajući “Velo misto” shvatio je kako je tada s<strong> Ivom Gregurevićem</strong> učio zanat.</p><p>- On je morao glumiti da ne zna plivati. Tako je dobro odigrao da sam stvarno mislio da se utapa. Kamera je uhvatila i moj izbezumljeni izraz lica, dok sam ga izvlačio konopom, stvarno sam se uplašio - otkrio je.</p><p>Pamti i scenu kad su snimali početak rata i trebali isprazniti skladišta. Glumci su iz magazina vadili sireve, pršute, opelješili skladište i sve pojeli. Ponosi se što je poznavao autore svih djela koja su snimali. Ranko Marinković je zaslužan što su Špiro i <strong>Ivica Vidović </strong>ostali u Zagrebu. Osjetio je da će od njih nešto biti, da su obojica dobar štof za njegove malo “udarene” likove. Raos je dolazio na snimanje “Prosjaka i sinova”, Smoje na setove “Velog mista”, a Majer nadgledao “Očenašeka”.</p><p>- Zahvaljujući Majeru upoznao sam i sve zagrebačke kavane po Gornjem gradu - priznao je Špiro.</p><p>Društvo mu je nerijetko pravio<strong> Ivica Vidović</strong> s kojim je glumio u “bezbroj” serija. Pamti i zadnji njihov susret.</p><p>- Mjesec dana prije nego je preminuo rekao mi je: ‘Ajme, Špiro, sanjao sam noćas da sam umro, a ti mi ni tada nisi vjerovao. Vadim ti osmrtnicu i kažem evo vidiš da mi je prekosutra sprovod, a ti svoj vadiš rokovnik i kažeš: Odgodi to za dva dana jer imam snimanje, pa ti neću moći doći na pogreb’ - otkrio je.</p><p>Ljeti je volio gledati u more i mašta mu je tada najbolje radila. Ljetovao je na Jadriji, između Šibenika i Vodica, a svako malo s barkom bi otišao na Zlarin.</p><p>- Volio bih da je ljeto traje deset mjeseci a zima samo dva. Zime su mi teške, deprimirajuće, rado bih ih preskočio, ali ne ide - rekao je. Dosta vremena provodio na društvenim mrežama i bio sretan kad je vidio koliko ga mladih ljudi voli. </p><p>Špiro Guberina preminuo je u 88. godini u zagrebačkom Domu za starije i nemoćne. <br/> </p>