Majka pjevača: Moje srce sutra neće izdržati Sinanov sprovod

Poslednji ispraćaj Sinana Sakića biće u ponedeljak na muslimanskom groblju, preko puta gradskog groblja u Loznici. Telo legendarnog pevača poslednju noć će provesti u porodičnom domu, gde će porodica primati saučešće na dan sahrane, odakle će biti prevezeno na mesto poslednjeg počinka, gde je sahrana zakazana za 14 sati. Kao što je za života pripadao svima koji vole lepu muziku, i poslednji pozdrav legendi muzike biće otvoren za sve prijatelje i poštovaoce, bez obzira na pol i veroispovest, dok će islamski običaji biti ispoštovani po načinu ukopa.

