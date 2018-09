Majka posjetila Meghan Markle: Došla joj je pomoći i utješiti ju

Vojvotkinja od Sussexa Meghan Markle (37) već duže vremena ima obiteljskih problema, ponajviše s ocem Thomasom (73) i polusestrom Samanthom (53). Otkako se udala za princa Harryja (33) konstantno joj se nižu sramote izazvane neprimjerenim ponašanjem i izjavama njezine obitelji iako s njima više nije u kontaktu.

Meghanina majka, socijalna radnica Doria Ragland (61) jedina je članica obitelji Markle koja je bila prisutna na kraljevskom vjenčanju u svibnju. Iako se nakon toga vratila u Los Angeles živjeti svoj 'uobičajeni život', ipak je ljetos posjetila svoju kćer u Engleskoj, piše Daily Mail.

Susret se dogodio u najvećoj tajnosti. Meghan i Harry ugostili su Doriju na imanju u Oxfordshireu gdje je par proveo veći dio ljeta.

- Nitko nije znao za taj posjet. Doria je došla pomoći i utješiti Meghan nakon ispada Thomasa Marklea u medijima - otkrio je izvor za britanske medije.

Bivša glumica je dugo molila oca da prestane davati intervjue, međutim Thomas ju nije slušao. U jednom razgovoru s novinarom ispričao je da je poklopio slušalicu princu Harryju, a komentirao je i svoj odnos s kćeri.

- Sada smo još udaljeniji nego prije. Samo sam htio pravu vezu kakvu očevi i kćeri imaju. Ako to znači slanje čestitki za Božić i rođendan i okupljanje za blagdane, to želim. A druga stvar, ja sam se za svoju majku brinuo posljednjih pet godina njezina života. Moja kći je rekla kako će i ona tako brinuti o meni. Ne govorim tu o novčanoj potpori, već o brizi i to mi je jedino važno - izjavio je Thomas.

To je bila prekretnica kada je Meghan odlučila da joj treba ipak malo vremena i prostora.