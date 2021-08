Američka glumica i voditeljica Lisa Rinna (58) ljuta je zbog kćerine veze sa Scottom Disickom (38), koji je otac troje djece najstarije Kardashianke Kourtney (42). Scott i Amelia (20) kliknuli su unatoč razlici u godinama, a njezina majka priznala je da bi joj bilo draže da hoda s pjevačem Harryjem Stylesom (27).

Zvijezda serije 'The Real Housewives of Beverly Hills' dala je do znanja da obitelj nije zadovoljna s Amelijinim odabirom. Par je zajedno od prošle godine.

- Ne podržavam tu vezu i nije mi drago. Zašto ne može biti s Harryjem Stylesom? Za koji je ku**c to baš Scott Disick? - bijesno je govorila.

Iako nije otkrila što ju je toliko izbacilo iz takta oko te veze, mnogi sugeriraju da je problem 18 godina razlike među njima, ako i činjenica da je bivši partner Kardashianke s kojom ima i djecu.

Bez obzira na to što bi mama Lisa htjela, želje su jedno, a mogućnosti drugo - Harry je u vezi s Olivijom Wilde (37) i ističe da samo nju vidi.