Prvim zajedničkim noćenjem u MasterChef vili pali su i prvi nadimci. Tako je Marija Gregurić dobila titulu ''razrednice''. No, uzbuđenje prvog zajedničkog dana prekinula je nezgoda Marka Krznarića koji se uslijed pada u vili ozlijedio te zatražio liječničku pomoć, tako da je propustio prvo kuhanje u MasterChef kuhinji.

POGLEDAJTE VIDEO:

Tri natjecatelja koja su bila najbolja u prethodnom izazovu – Tomislav Marković, Ana Marija Kutleša i Ema Baniček ostale su bodrili s galerije i davali im savjete kako riješiti izazove s kojima su se suočili prilikom improvizacije jela. Već u startu natjecatelji su doživjeli veliko iznenađenje kada su podigli kutije na svojim radnim jedinicama, ispod kojih su očekivali namirnice, ali ispod kutije su pronašli samo svoje fotografije. Bio je to znak jednog veoma kreativnog izazova – jela koja su morali spremiti morala su odražavati njihov karakter. ''Vi ste taj glavni začin u jelu koje ćete spremati. Zapaprite ga svojom osobnošću i začinite ga svojim karakterom'', rekao im je Stjepan te dodao da svatko od njih mora pokazati sebe na tanjurima. Za ovaj su izazov imali 60 minuta unutar kojih su morali spremiti svoju karakternu poslasticu i 10 minuta za dućan iz kojeg su mogli uzeti neograničen broj namirnica.

Karmen Jurčić odlučila je pripremiti nešto lagano i jednostavno, dok je Roko Kulušić-Neral ipak više bio raspoložen za eksperimentiranje s nečim posve izazovnim. Frano Kekez iz dućana je, na iznenađenje žirija, donio cijelu pancetu. Frano kaže da u Sinju odakle dolazi, ništa ne ide bez pancete i zato ju je odabrao kao glavnu namirnicu za svoje jelo. Maja Mandić je zamislila da bi bilo dobro raditi njoke od batata i umak od tikvica i špeka. 'Batat u kombinaciji s tikvicama je kao ja i MasterChef - nešto novo za mene. Nisam nikad prije radila njoke od batata', rekla je Maja koja sebe vidi kao pozitivnu osobu, a da je biljka, dodaje, rasla bi na sunčanoj strani vrta. Željka Bleuš se odlučila za slastice jer je podsjećaju na djetinjstvo i odrastanje, a i kaže da joj je mikser najbolji prijatelj.

Filip Pleteš je pojasnio kako svježina tune odgovara njegovom karakteru jer je on osoba otvorena za nove stvari. Gorana Milaković se pak odlučila za mnogo boja na tanjuru, a Tihomir Bježančević je odlučio spojiti nespojivo – tunu i ajvar. ''Ajvar me podsjeća na bakinu kuhinju'', kazao je ne mogavši odoljeti uvrstiti ga u svoje jelo koje opisuje njegov karakter. Ivan Temšić odlučio se za patku jer kaže da je često radi, a i njegova majka ima patke. ''Patka ima krila, leti, voli kopati, ali nadam se da se nisam puno poistovjetio s patkom, osim te neke brzopletosti'', objasnio je on te Melkioru još rekao i da patka grize što je njegova karakteristika. Marija Gregurić je kuhala juhu od buće, komorača i đumbirat, te kremu s kardamomom. ''Ja sebe smatram drugačijom'', kaže Marija i zato joj i jelo takvo – s neobičnim spojem namirnica. ''Razigrana sam, volim eksperimentirati, ljuta sam, puna kontrasta slatko i slano. Mora mi uvijek biti nešto slatko. Oba su ta jela moćna i to je moj karakter'', opisala se Marija.

I žiri je među sobom raspravio o jelima koja bi mogla opisati njihov karakter. Stjepan bi išao na nešto sirovo i poigrao bi se strukturama. ''Nema skrivanja, nema laganja, zato sirovo'', objasnio je on. Damir bi radio tunu u zelenom papru, a Melkior bi sam sebe najbolje opisao poširanom ribom.

Ocjenjivački je trojac gledao kako su kandidati kuhali, kako su se snalazili na radnim jedinicama, koje su tehnike koristili, kako su sve kombinirali te je svatko odabrao najbolje jelo iz svoga tima. Damir je odabrao Marijino jelo. Stjepan je iz svog tima izabrao Filipa koji je spremio sotto vento – rižoto od gljiva, tatarski od tune, manga i bosiljka i to je začinio autohtonim mirodijama Istre i Kvarnera. Sebe je opisao kao nekoga tko ima upornosti te se trudi puno toga naučiti od chefova i svaki dan ići naprijed. Melkior je izabrao Ivana koji je u ovom izazovu pripremio jelo koje je nazvao - brzopleta pačja prsa. ''Smatram da sam ambiciozan, kreativan, snalažljiv i da sam to i pokazao na tanjuru'', opisao se Ivan kojeg su i izabrali kao kandidata koji je u ovom izazovu spravio najfinije jelo od svih. Prednost je stoga imao u sljedećem izazovu u kojem je glavna namirnica bila svježi kravlji sir. Ivan je, naime, mogao izabrati hoće li taj sir koristiti za slatko ili slano jelo te tko će od kandidata raditi slatko, a tko slano jelo. Odabrana glavna namirnica u ovom je slučaju bila test kreativnosti.

Kandidati su dobili i ograničeno vrijeme da iz dućana uzmu još nekoliko namirnica koje će im pomoći u spravljanju kreativnih i izazovnih jela, a u ovom su izazovu članovi žirija pažnju obratili na broj namirnica koje su uzeli kandidati kako bi spremili slatko ili slano jelo, te kako ih koriste, jer pravilo je da nema bacanja namirnica. Filip koji se odlično snalazi u kombiniranju slanih okusa sada se našao u nevolji jer je za izazov dobio pripremiti slatko jelo. Komentirao je kako je za njega desert naručiti primjerice janjetinu. Ali se zato Željka sa slatkim snalazi kao riba u vodi. U ovom izazovu dvoje je kandidata zaradilo ozlijede – Zvjezdana je porezala jagodicu prsta, a nezgodu s rukom imao je i Igor zbog koje je morao na šivanje.

Žiri je odabrao tri najlošija jela spravljena od svježeg kravljeg sira koja će morati direktno u eliminacijski izazov, a njega ćemo priliku imati gledati u večerašnjoj epizodi. Oni koji nisu u potpunosti ispunili očekivanja žirija u ovom izazovu i imali su previše grešaka su Maja, Vanja i Igor koji sada imaju zadatak boriti se za ostanak u MasterChefu.