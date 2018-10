Malina ima 'šljivu' jer se tukla? 'Ma, lažu, bila sam na moru!'

Nemam pojma o čemu pričate, bila sam na moru, odgovorila je Malina Grahek (28) na glasine kako se prošlog tjedna potukla.

Naime, Zagrebom kruži priča kako je malonogometni turnir prošlog tjedna za manekenku nakratko postao ring. Grahek se navodno potukla s djevojkom iz gledališta, bliskom prijateljicom jednog od igrača, te završila s modricama i posjeklinama. Svjedoci tvrde da je iz gledališta galamila zbog jednog igrača.

Pokušali su je smiriti zaštitari, no bezuspješno. S njom je bila i sestra Karla, koja je nešto bolje prošla. I iz izvora bliskih Malini potvrđeno je da znaju za incident, no detalje ipak nisu željeli otkrivati. Sestre su u ponedjeljak, tvrde nam izvori, završile u bolnici na pregledu. Bivša gospođa Šelendić je i na tvrdnje kako su nam i njezini prijatelji potvrdili da je “bio incident” ostala pri svome kako je bila s obitelji na moru. No izvjesno je kako u srijedu nije došla na posao, a nije ni sina vodila u školu.

Foto: schreenshot 433 Instagram

Prošle godine Malina se na društvenim mrežama pohvalila fotografijom s posla - nasmiješena je pozirala u poluotvorenom lijesu.

To je obiteljski biznis već godinama, pogrebno poduzeće u središtu Zagreba. Bivša manekenka prije dvije godine izjavila je kako “ponekad pomaže tati u poslu” i da planira otvoriti neki vlastiti biznis.

Grahek je prije više od sedam godina bila tražena manekenka. Poznata je i po romansi s Josipom Šelendićem, a vezu su započeli 2009. godine. Uglavnom su obilazili narodnjačke klubove, kojih je mladi poduzetnik bio suvlasnik, i ludo se zabavljali. Priuštila mu je tad nekoliko skandala, odnosno “boksačkih” obračuna. Navodno su joj baš jako smetale Šelendićeve bivše djevojke. Bila je ljubomorna pa je tako nasrnula na jednu od njih, manekenku Anteu Kodžoman (37).

Foto: Goran Matijašec/Antonija Butković

- Malina se došetala do nekih cura, uzela im bocu sa stola i bacila na pod. Antei je prišla s leđa i počupala je za kosu. Redari su je izveli. Malina je vikala da je ona najljepša i da je ona gazdarica - prepričavali su svjedoci iz kluba.

Dvije godine kasnije se, navodno, na rođendanskoj zabavi sukobila i sa sportašicom Ivanom Brkljačić (35). Svjedoci su rekli kako je bacačica kladiva jedva ostala pribrana te da joj je rekla da će, ako je ona udari, “probiti zid”.

Josip je u to vrijeme, paralelno s ugostiteljskom, gradio karijeru u Dohi, gdje se bavio građevinom. Ubrzo su se vjenčali, 2010. godine, a svadba, na kojoj se Malina skrivala iza crnih kišobrana, stajala je oko dva milijuna kuna. No svemu lijepom dođe kraj, pa tako i njihovoj ljubavnoj priči.

Josipu je, šuškalo se, dosadilo svađati se s temperamentnom manekenkom. Ona je dugo patila za poduzetnikom, htjela je da se pomire i probaju još jednom, no Šelendić nije bio sklon takvoj ideji, a tugu nakon razvoda liječio je noćnim izlascima s prijateljima.

Foto: Facebook/RNK Sladorana

Za Malinu se dugo nije čulo, nema je u medijima, posvetila se odgoju osmogodišnjeg sina, kojeg je dobila u braku sa Šelendićem.

- Dijete je bilo osnovni razlog zbog kojeg sam se ostavila manekenstva, a taj mi posao uopće ne nedostaje - objasnila je Grahek nedavno.

Dodala je i kako uživa u svakoj sekundi provedenoj s jedincem te da bi željela imati još djece, no da prvo mora pronaći adekvatnog partnera. S bivšim suprugom Josipom je, kaže, u dobrim odnosima.

