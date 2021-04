Prijateljstvo Seada Hasanovića (68), poznatijeg pod nadimkom Braco Cigan s pokojnim gradonačelnikom bilo je dugo preko 40 godina. Upoznali su se 1974. kad je Milan sa suprugom Vesnom dolazio na čage u Studentski Centar.

- Volio me gledati kak' čagam, ja sam tad bio najbolji zagrebački čager. On s druge strane nije bio nikakav plesač. Kad sam ga upoznao mislio sam da je jedna obična seljačina. Ja sam bil' gradsko dete, a on dotepenec - ispričao nam je Braco o njihovim prvim susretima.

Malo po malo, počeli su se ipak zbližavati. Pokojni gradonačelnik rado je dolazio u Bracin restoran na Miramarskoj koji u Zagrebu vodi sa suprugom Vesnom (60). No Bandićev i Vesnin prvi susret nije obećavao.

- Zvao je Bracu na mobitel, a ja sam se javila, kad čujem s druge strane netko urla: 'Ehe! Buraz, đe si, šta ima?' Ja njemu ljutito odgovorim: 'Tko je to?', a on meni 'Ovdje gradonačelnik'. Rekla sam mu: 'Ma znate kaj? Nemojte vi mene za**bavat. Gradonačelnik se tak ne razgovara. Od*bi!' I poklopila slušalicu. Onda me nazvao njegov šofer da mi se ispriča. Pa se i on osobno došao ispričati. Danas mi krenu suze kad ga se sjetim. Ma što tko pričao o njemu, ja tvrdim da je bio dobar čovjek koji je volio sirotinju jer je i sam znao što znači nemati ništa.

Slika koju je Braco objesio na zid nastala je jednog jutra u Gradskom Poglavarstvu.

- Kad je ugledao Vesnu, Bandić ju je odmah čopio i tražio svojeg fotografa da ih slika. Meni je rekao: 'Ti cigane, makni se. Vesna i ja se slikamo' - prisjeća se kroz smijeh Braco i dodaje da je Milan jako volio gledat njegovu Vesnu kako pleše.

Prijateljstvo između Bracine obitelji i Bandića okrunjena je kumstvom Bracinom unuku Leonu (16).

- Leon je sam izrazio želju da mu Milan bude kum. Bilo nam je malo neugodno pitati, ali pristao je. I bio je stvarno divan, nikad nije zaboravio ni jedan rođendan. Bio je ljudina. Nikad takvog neće majka rodit', niti će ga itko moći zamijeniti. Tražit će još ljudi Milana - uvjereni su Hasanovići.

Kažu da je pokojni gradonačelnik više od svega volio jesti Vesnine bureke i krumpir, nikad nije jeo pomoću pribora, nego rukama, a baš je sa Bracinom suprugom često razgovarao i svojim političkim planovima.

- Kad se kandidirao za predsjednika rekla sam mu odmah da neće dobiti izbore i pitala sam ga zašto se muči, a on mi je odgovorio: Znam, ali htio bih se odmoriti. Umoran sam - otkrila nam je Vesna.

Iako je, kaže Braco, Malnar bio daleko veći frajer, pa zato ima i veću sliku, Bandića će uvijek pamtiti po dobrom. Bio je to, kaže, čovjek koji nikad nije 'đabalebario', njegovi vozači nikad nisu bili gladni, a on sam je više od ičega volio gledati kako drugi jedu.

Na afere pokojnog gradonačelnika Braco samo odmahuje rukom.

- Ja sam mu govorio da je glup i da previše vjeruje ljudima - kaže.