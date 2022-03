Maloča: 'Trebaju mi tri godine da sakupim novac za film...'

Pokušavam biti što je moguće realniji, ali ponude honorara za film gotovo da i jesu ‘take it or leave it’. Može, naravno, doći do malih odstupanja, ali kažeš ‘imam toliko novca i to je to’. Da se ne mučimo. Ako se radi serija, onda se dogovaramo, nije uvijek isto, rekao nam je Ivan Maloča (59).