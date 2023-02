Maltretirali su je zbog mucanja, a htjela je biti pjevačica: Prošle godine posjetila je i Dubrovnik

Britanska glumica Emily Blunt danas je napunila 40 godina, a gledatelji ispred malih ekrana najviše je pamte po ulogama u hit filmovima kao što su 'Na rubu budućnosti' s Tom Cruiseom (59), 'Vrag nosi Pradu', 'Nemogući susret' i 'Mjesto tišine'.

Maltretirali je zbog mucanja

Naime, ova popularna glumica ranije je priznala kako se borila s mucanjem. U djetinjstvu je bilo teško izgovoriti vlastito ime i prezime.

- U školi sam uvijek bila na meti i stalno su me zafrkavali. Mrzim sve koji maltretiraju druge i koji su bezobrazni - priznala je svojedobno Blunt te nadodala kako joj je to bio još veći motiv za savlada.

S godinama i pomoću glume savladala je mucanje, ali se ono ipak zna ponekad vratiti kada je umorna. Da bi sa svojim iskustvom u savladavanju mucanja pomogla drugima, glumica volontira u upravnom odboru Američkog instituta za mucanje.

Odustala od pjevačke karijere

Kada je bila mlađa, htjela je postati pjevačica. Snove su joj srušili producenti koji su od nje htjeli napraviti klona Britney Spears.

- Kad sam shvatila da producenti od mene žele napraviti novu Britney Spears, uplašila sam se. Preko noći sam odustala od pjevačke karijere. Jednostavno nisam bila materijal za novu pop princezu.

Glumica se nada da njezina snimka nikad neće procuriti u javnost jer je se, kaže, i danas srami. U filmu 'Into the Woods' Blunt se pokazala kao odlična pjevačica, no ona se ipak ne vidi u tim vodama. Rekla je kako ne zna plesati i ponašati se na sceni kao pop pjevačica. Kasnije se pokazala kao izvrsna glumica. Za uloga u filmu 'Mjesto tišine', u kojem joj supruga glumi baš John, proglašena je najboljom u kategoriji za žensku sporednu ulogu.

Obiteljski život

Glumica je u braku s Johnom Krasinskim (43). Poznati glumački par ljubavnu vezu započeo je 2008. godine, a sudbonosno 'da' rekli su 2010. godine u Italiji. Svojedobno su izjavili kako su si međusobno najveća podrška.

Glumica je u veljači prošle godine, uz kćeri Hazel (8) i Violet (6) i dadilju, prošetala starom jezgrom našeg najpoznatijeg grada na obali. Malena obitelj u Dubrovnik je stigla u pratnji oca i supruga Johna, koji je u gradu snimao epizode serije 'Jacka Ryana'.

