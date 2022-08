Mama Elona Muska: Spavam u garaži kada mu dođem u posjet

Ne možeš imati fancy kuću pored mjesta gdje se lansiraju rakete, rekla je Maye Musk (74), majka Elona Muska u intervjuu za The Times. Kako je pojasnila, tijekom posjeta njegovoj kompaniji SpaceX 'mora spavati u garaži'.

Elona ne zanima posjedovanje stvari iako je najbogatiji čovjek na svijetu. Prije nekoliko mjeseci rekao je da uopće nema dom i da zato spava kod prijatelja. Njegov cilj je poslati ljude na Mars do 2026., ali njegova majka na taj put ne bi otišla.

- Put zahtijeva pripremu i izolaciju od šest mjeseci, a to mi baš nije privlačno. Ali ako moja djeca žele da to napravim, napravit ću to - kaže. Sad ima odličan odnos sa sinom, ali kad se rastala s njegovim ocem, Erolom Muskom, Elon ju je nazvao 'groznim ljudskim bićem'. Sinovi su je oduvijek cijenili i brinuli o njoj pa su joj tako organizirali Elon i brat Kimbal rođendansku zabavu jer u periodu kad je slavila 50. rođendan nisu imali novca za slavlje.

- Djeca su donijela hranu i poklonili su mi malu drvenu kuću i mali drveni auto i obećali su mi da će mi jednog dana kupiti pravu kuću i pravi auto. Rekla sam im da je to jako slatko, ali nisam mislila da će se to zaista i ostvariti - ispričala je.

