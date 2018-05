Mama je Igoru iza leđa izbacila Renatu: Nije im rekla za brak

Kako je Igor na prošlim eliminacijama mami Marici jasno dao do znanja da neće izbaciti Renatu samo njoj iz inata, ona je iskoristila dok nije bilo njezinog sina te na svoju ruku odlučila izbaciti kandidatkinju iz showa.

Foto: Nova TV

Dok su djevojke igrale badminton, Marica je odvela Renatu u šetnju kako bi popričala s njom za kraj. Najprije ju je pitala koje su njezine kvalitete.

- Dobra sam u duši, vrijedna sam, sad starija jesam, neko iskustvo imam. Dobrota mi je glavni adut rekla je Renata. No taj odgovor nije zadovoljio mamu Maricu, pa ju je zanimalo koji je glavni razlog da je još uvijek sama.

- U današnje vrijeme puno je narkomana, alkoholičara, teško je naći neku dobru osobu - objasnila je Renata, a Maricu je zanimalo da li joj je nešto prešutjela. Nakon što je kandidatkinja rekla da nije, Igorova majka je otkrila na što cilja.

Foto: Nova TV

- Nisi imala jedan brak iza sebe - pitala je Marica Renatu, a ona je odgovorila potvrdno i istaknula kako je zaboravila na to čime je razljutila 'nesuđenu svekrvu'.

- Je li se takve stvari zaboravljaju - pitala je iznenađena Marica. Nakon što su malo popričale, mama je priopćila Renati da je izbacuje iz showa.

- Meni je u interesu da se Igor skrasi, da ima srodnu dušu s kojom će živjeti. Smatram da ne bi bila za mog Igora, i ja donosim odluku da ćeš ti odstupiti - rekla je mama Marica. Renata se pokunjena vratila među djevojke koje su također bile iznenađene majčinom odlukom.

Foto: Nova TV

- Nije ona ta koja odlučuje - istaknula je Hanny, a Loredana joj je savjetovala da pričeka Igora i njegovu reakciju.

- Renatu sam eliminirala, posao sam obavila, bolje da odem kući, nego da sretnem Igora - rekla je mama i sa smiješkom otišla kući. Kada su se Višnja i Igor vratili zatekli su šokirane djevojke. Vijest da je Marica izbacila Renatu šokirala je i Igora, no ipak nije želio kontrirati mamin potez.

Foto: Nova TV

- Zapravo se slažem, da li bi možda to ja povukao, možda bi, možda ne bi, ali sad nije ni bitno. Mama me

poštedjela jedne teške odluke - zaključio je. Za razliku od Marice, koja je odlučila sama izbaciti jednu djevojku, mama Ana svom sinu Marku sugerirala je da u ovom eliminacijskom krugu izbaci Draganu, no on je ipak ostao pri svojoj odluci i eliminirao Martinu.

Foto: Nova TV

- Martina bi izašla prije ili kasnije. Nismo mi kliknuli - istaknuo je. Dok Marko nije imao previše dvojbi, Elvisu je i ova eliminacija teško pala. Za vrijeme pecanja na jezeru s djevojkama, pozvao je Miu u šetnju kako bi joj priopćio da ona ispada.

Foto: Nova TV

- Moj dojam tebe je da si jedna jako pametna cura i snalažljiva. Par stvari koje mi se ne sviđaju su

nepromišljena spontanost i nekakvo djetinjasto pristupanje razgovorima - rekao joj je Elvis. Dodao je kako mogu ostati u kontaktu, ali da ju mora izbaciti iz showa. Miji eliminacija nije najbolje pala, a imala je i poruku za ostale djevojke koje ostaju u showu.

Foto: Nova TV

- Zašto ja kad sam bolja od svih njih? Prepušten je u njihove ruke i sretno im bilo. Moj savjet je da se bore svjetski za njega, jer treba znati s njim - napomenula je izbačena kandidatkinja.

Foto: Nova TV

Kako se nakon ovih eliminacija druženje prebacuje u domove kandidata, Adnan je smislio zanimljivu prezentaciju odluke. Okupio je sve djevojke i onoj koja ide s njim u Rijeku ponudio je zeleni koktel, dok je onoj koja show napušta crveni. Crveni koktel dobila je Tamara koju je eliminacija u potpunosti izbezumila.

Foto: Nova TV

- Ovo je sad već šok! Ja mislim da se on mene uplašio jer sam ja direktna, ali ne mogu ja protiv svoje prirode - rekla je Tamara. Što djevojke očekuje kada stignu u domove kandidata i njihovih majki, ne propustite doznati sljedećeg tjedna.