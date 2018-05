Mama Merima špijunirala sina iz grmlja: 'Samo su se ljuljali'

Nakon što su djevojke stigle u Rijeku i popile kavu, mama Merima odlučila ih je naučiti praviti pitu. Dok su Tea, Maja i Lea slušale njezinu kulinarsku poduku, Adnan je izveo Karolinu na spoj. Nestrpljiva, hoće li između njezina sina Adnana i Karoline zaiskriti, mama Merima ostavila je pitu i s dalekozorom krenula u špijunsku akciju.

- Meni je suprug vojnik. Proradio je onaj vojnički instinkt 'idem ja njega malo pratit' - rekla je Merima sakrivši se iza grma. No, maminom špijunskom oku ono što je vidjela, nije se svidjelo, umjesto kakve, kako je istaknula, akcije, Adnan i Karolina sjedili su na ljuljačkama i pričali.

- Slatko to zvuči na tim ljuljačkama, ali trebalo bi nešto drugačije napraviti. Ah, ljuljaj se ti, ljuljaj... Mislim se, što ćeš na tim ljuljačkama, sjedi na klupu pa nešto drugo napravi - komentirala je Merima vidno razočarana te se osvrnula na svoju špijunsku karijeru.

- Nije mi to teško palo jer sam to radila nekad kad je bio mali jer je bio sad ga vidiš, sad ga ne vidiš - objasnila je Adnanova mama. Po povratku u stan, mama Merima je odmah zaskočila sina s pitanjem vidi li se u braku s Karolinom, no na njezinu žalost, Adnan joj nije dao potvrdan odgovor.

- Iskreno ne znam što mu se dešava. Jako teško dopirem u zadnje vrijeme do njega -žali se Merima. Za razliku od Adnana kojeg su djevojke iskritizirale da nema džentlmenske manire jer su svoje kofere sve same morale nositi, Elvis je ostavio dojam dobro odgojenog mladića.

Nakon što je djevojke odveo u razgledavanje Splita, izdvojio je Doris koja je jedva dočekala spoj s njim. Za to je vrijeme mama Elanoris odlučila testirati Tihanu, Nikolinu i Stanku davši im zadatak da bez njezine pomoći pripreme kolač za Elvisa. Elvis i Doris vrijeme su proveli u centru Splita zabavljajući se uz gitaru i razgovor.

- Osjećam se jako sigurno pored Elvisa i smatrala sam se zaštićeno od cijelog svijeta kad sam bila u njegovom zagrljaju - rekla je Doris, a da između njih ima neke kemije otkrio je i Elvis.

- Doris bi mogla biti osoba na koju se može računati i za koju bi rekao da bi bila uz mene - ispričao je Elvis. Kada su se vratili u stan, pogledi djevojaka nisu bili bezazleni.

- Nadam se da su se super proveli, i ako me prešišala, super - smatra Tihana, a Nikolina se osvrnula na konkurenciju.

- Tihana, što god da Elvis kaže da voli, i ona isto to voli. Trči stalno za njim. Stanka stalno trči za mamom, a Doris je pola-pola - zaključila je kandidatkinja. Na večernjoj zabavi na koju je Marko pozvao prijatelje, djevojke su se malo opustile, pa im je jutarnje ustajanje predstavljao veliki problem, a još veći za mamu Anu. Naime, kako je bio dogovor, trebale su rano ujutro otići s mamom na tržnicu po svježu ribu, no djevojke su se na to oglušile.

- Malo sam nervozna, čekam djevojke, pa nećemo uspjeti kupiti sve što treba - rekla je Ana te odlučila otići po njih, a ono što je zatekla, potpuno ju je izbezumilo.

- A što je ovo? Jesmo li mi razgovarali o kućnom redu? Je li se po kućnom redu spava do 10, 11?Trebali smo na tržnicu kupiti ribe - ispričala je mama djevojkama koje još nisu bile spremne za buđenje. Mama Ana nije bila iznenađena samo njihovim dugim spavanjem, već i neredom koje su djevojke ostavile iza sebe.

- To je puno nereda, šporkice okolo, praznih čaša, šporkih, a one još u krevetu. Jako sam ljuta i jako začuđena kako se tako nešto može dogoditi. Tamo ima jedna među njima koja ima dijete, ona još leži u krevetu, nije mi jasno, kako - istaknula je mama Ana. Dodala je kako je uvijek prvi dojam jako važan, prema tome one su ostavile jako loš dojam.

- Nije mi jasno što će tek biti kada se još malo opuste, onda će, znači, biti još gore - zaključila je Markova mama.