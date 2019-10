Mama mu plela unikatne kape, bez njih nije htio izaći na binu

Splitski kantautor Zlatan Stipišić Gibonni (51) oduvijek je govorio da nije sklon raditi kompromise u glazbi već on puni dvorane, stadione i za njegov koncert traži se karta više.

Prije desetak godina isticao je da ne nastupa bez kape, koju mu je napravila njegova majka i koja mu je postala zaštitni znak. Mama mu je plela unikatne kape jer ih on nije mogao nabaviti ni u jednoj trgovini.

Foto: Marko Jurinec

- Joe Zawinul ima istu takvu i svidjela mi se. Nisam je nigdje mogao kupiti i ona ju je napravila, još i bolje nego što sam mislio. Sad je stalno nosim - rekao je Gibonni svojedobno.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

Danas pjevač njeguje drukčiji stil. Doduše, i sada povremeno nosi kapu, ali mu nije imperativ ni u spotovima ni na koncertima. Na pozornicu uvijek izađe 'sređen', u košulji i prsluku pa nitko ne bi rekao da je počeo svoju karijeru u splitskom heavy metal bendu Osmi putnik gdje je bio prvi pjevač. Pokrenuo ga je 1985. uz kolege Davora Gradinskog i Nenada Mitrovića.

- A onaj čupavi iz Osmog putnika... njegove pjesme danas znaju svi. Neki su lapani tada govorili, kako Gibo neće uspjeti - pjeva Daleka Obala u svojoj pjesmi 'Osamdesete' o Gibonniju.

Foto: Goran Stanzl

Pjevač je na slikama s početka karijere neprepoznatljiv mlađim generacijama. Splićanin je imao puno upečatljiviji modni stil nego danas. Njegov tadašnji imidž metalca uključivao je 'izrezanu' majicu bez rukava koja je otkrivala dlakava prsa, sjajne tajice preko kojih je odjenuo gaće i sve 'zapečatio' ogromnim remenom.

Foto: Bruno Fantulin/PIXSELL

- Mislim da te promjene nisu išle naglo, nego postupno, pa ih ne mogu ni objasniti na način da je postojao nekakav rez. Mislim da sam sigurno po svojoj prirodi znatiželjan čovjek. Zanima me mnogo različitih stilova glazbe, kao što me zanimaju i različiti žanrovi u filmu. Ako se odlučiš za jedan pravac, to je kao da cijeli život glumiš u westernima ili SF filmovima, a meni to moja priroda nije dopustila. Imam osjećaj da se još uvijek tražim. To me čini živim - istaknuo je prije nekoliko godina.