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PRKOSI JESENI

Mama Renata još ne sprema bikini! U tangicama ušla u plićak i pokazala isklesanu guzu

Jesen stiže, dunjo moja, ali Renata Lovrinčević Buljan kao da za kalendar ne mari. Dok se rujan polako bliži kraju, mama Renata u Splitu još hvata posljednje dane ljeta, a 23 stupnja bila su joj sasvim dovoljna da uskoči u bikini i ode ravno u more
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Mama Renata još ne sprema bikini! U tangicama ušla u plićak i pokazala isklesanu guzu
Foto Instagram
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Foto: Instagram
Komentari 16

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