Mama Renata još ne sprema bikini! U tangicama ušla u plićak i pokazala isklesanu guzu

Jesen stiže, dunjo moja, ali Renata Lovrinčević Buljan kao da za kalendar ne mari. Dok se rujan polako bliži kraju, mama Renata u Splitu još hvata posljednje dane ljeta, a 23 stupnja bila su joj sasvim dovoljna da uskoči u bikini i ode ravno u more
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Foto Instagram
Foto: Instagram
Foto Instagram
U crnom bikiniju prošetala se plićakom, okretala se prema objektivu i zanosno pozirala uz more.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
U jednom je trenutku kameri okrenula leđa i pokazala isklesanu figuru na kojoj godinama radi.
| Foto: Instagram
Da takva forma ne dolazi sama od sebe, često pokazuje i svojim pratiteljima.
| Foto: Instagram
Tijekom cijele godine dijeli snimke treninga i vježbe kojima održava kondiciju, a ranije je priznala i da postoje tjedni kad ni njoj nije lako natjerati se na trening.
| Foto: instagram
- Ja sam kao i vi, prezaposlena i lijena u isto vrijeme - našalila se tad.
| Foto: instagram
Ipak, sudeći prema najnovijim prizorima, od treninga očito nije odustala, a ni od sezone kupanja.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
| Foto: Instagram
Foto Instagram
| Foto: Instagram
Foto Instagram
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Renata Lovrinčević Buljan nedavno je zaplesala na plaži.
| Foto: Instagram
Zatresla je bokovima pa je nakon toga pokazala kako je uživala u raznim delicijama. No pratitelji specijalitete nisu ni primijetili pored njezina izgleda.
| Foto: Instagram
Zgodna mama Renata oglasila se nedavno i na Instagramu povodom prosvjeda 'Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku'.
| Foto: screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Osim što je objavila prirodne ljepote Hrvatske, Renata je objavila kako se tušira na plaži.
| Foto: screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
- Ekocid na vodu i zemlju je najniži udarac... - napisala je.
| Foto: screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Nedavno je u laganoj ljetnoj haljinici sjela je na stijene i pozirala.
| Foto: Instagram/Renata Lovrinčević Buljan
Foto Instagram/Renata Lovrinčević Buljan
Foto Instagram/Renata Lovrinčević Buljan
U jednom se trenutku izvila prema moru...
| Foto: Instagram/Renata Lovrinčević Buljan
"Saznaj tko si i budi to namjerno", citirala je Dolly Parton uz fotke.
| Foto: Instagram/Renata Lovrinčević Buljan
Prije toga sunčala se na palubi, a na sebi je imala bikini iz svoje kolekcije Ren Love Sunset.
| Foto: Instagram
Bikini joj je pristajao kao saliven, a istaknuo je i bujne obline.
| Foto: Instagram
Objavila je i još jednu snimku na kojoj u tangicama skače u more.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Pratitelji su je hvalili.
| Foto: Instagram
'Uživaj' i 'Top si', bili su samo neki od komentara.
| Foto: Instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Renata Lovrinčević Buljan
Foto Instagram/Renata Lovrinčević Buljan
Foto Instagram/Renata Lovrinčević Buljan
Foto Instagram/Renata Lovrinčević Buljan
Foto Instagram/Renata Lovrinčević Buljan
Foto Instagram/Renata Lovrinčević Buljan
Foto Instagram/Renata Lovrinčević Buljan
Foto Instagram/Renata Lovrinčević Buljan
Foto Instagram/Renata Lovrinčević Buljan
Foto Instagram/Renata Lovrinčević Buljan
Foto Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto screenshoot/Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/Renata Lovrinčević Buljan
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram