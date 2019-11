Mama Suzana: 'Atmosfera je trula, nitko se više ne podnosi'

Zajedno sa svojim djevojkama, majkama te ocem kandidati su se uputili na veliko putovanje koje će rezultirati konačnom odlukom kojoj djevojci će staviti prsten na ruku. Obzirom da su se već imali priliku dobro upoznati, pa samim time mogu biti i opušteniji te veseliji, kod Josipa je obrnuta situacija, a najviše smeta i mamu Suzanu.

- Atmosfera kao da je trula, nitko više ni s kim ne priča, i čini mi se kao da više nitko nikoga ne podnosi. Tenzije ne prestaju - zaključila je mama. Tim Kotlar za veliko putovanje odabrao je Makarsku, a sunčan i topao dan ekipa je provela većinom u šutnji nevoljkih pogleda.

Nakon što su dan proveli s mještanima Makarske koji su ih ugostili u lokalnom kafiću, mama je odlučila djevojke i Josipa odvesti na sladoled kako bi im, kako kaže, ohladila živce. Kako se ni Josipu ne sviđa atmosfera koja ih je obavila, odlučio je otvoreno porazgovarati s djevojkama.

- Njih dvije su ostale zadnje i same sebi podmeću zamke. Ja sam mislio da dolaze zbog nesporazuma jer ne znaju neke moje osjećaje - kazao je Josip te na Patricijino inzistiranje pred svima priznao da je malo zaljubljen u Natali.

- Mi smo dobre jer moramo biti dobre, ali ne bih s njom inače mogla biti dobra jer nam se stavovi razlikuju - komentirala je Patricia svoju konkurenticu Natali.

Obzirom da su se Brunove djevojke u par navrata žalile kako im nedostaje avanture, Bruno i tata Mile odlučili su Martinu i Juliju odvesti u Biograd, a već prvi dan u adrenalinski park. Kako kod Josipovih djevojka, tako se tenzije osjećaju u zraku i između Brunovih.

- Mislim da Julija zna da imam emocija prema Brunu, ali njoj je to sve ruganje - kazala je Martina te iskazala zabrinutost: Sve sam ja to primijetila da Bruno stalno grli Juliju. Pogodilo bi me to ako bi Bruno izabrao Martinu.

Zaljubljene Martinine poglede primijetio je i Bruno, no tata Mile mu je ipak savjetovao da ne 'grebe' puno oko djevojaka. Ivan je svoje djevojke odveo u Šibenik, no i dalje njeguje taktiku - ili ga nema, ili glumi da nije prisutan, što djevojkama već počinje ići na živce.

- Pokušale smo raditi kontru, ali ne ide. Mamu smo dobile odmah, ali Ivan je težak korak - zaključila je Mirna, dok Petra i dalje stoji kod svog uvjerenja da je Ivan takav kakav se ujutro probudi.

Najsretnije od svih djevojaka su bile Matejeve Karla i Isabella, koje će naredne dane provesti na Cresu. Sretan je i Matej što, kako kaže, vidi na mami da joj godi ovaj odmor.

- Mama je zaslužila ovo. Ona je ovdje prvenstveno radi mene - iskreno će Matej. Nakon dana provedenog u obilasku otoka, navečer se Matej sa svojim djevojkama malo opustio, a Isabella ih je zabavila pokazavši svoje umijeće twerkanja.

- Grize kao piranja! - primijetila je Karla, a ubrzo su se u tome okušali i ona i Matej.

- Isabella se snalazi bolje nego Karla, ali ima Karla atribute s kojima zna balansirati - komentirao je Matej.

