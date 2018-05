Mame pred finale izbora snahe: 'Ove cure danas nisu nešto...'

Mlade su još, ne znaju što je život. Mogle su se barem potruditi i prikazati se boljima nego što jesu. Potrudile su se samo oko šminke. Htjele su se samo pokazati na televiziji, nisu bile zainteresirane za show, rekla je mama Ana Sandalić.

Foto: Nova TV MERIMA I ADNAN POŠTUJE SINOV IZBOR Mami je Tea zapela za oko, ali se Adnanu više svidjela Lea, što je Merima prihvatila.

Ona će u večerašnjoj finalnoj emisiji showa 'Ženim sina?' pokušati oženiti svojega Marka. On je kao finalistice odabrao Mariju Folnožić i Nives Gvojić, no do braka s Nives teško će doći jer je Nives rekla da od njega traži da bude grublji i lupi šakom po stolu.

Foto: Nova TV ANA I MARKO NIJE NAŠLA SNAHU Mama Ana ističe da se u showu dobro osjećala, ali joj djevojke za njezina Marka nisu bile po volji.

- Nives je inteligentna, zna dobro manipulirati s muškarcima, a ovo je njezina samopromocija. Najlakše se u prvi plan dođe tako da se minorizira netko jači od tebe - kaže Marko. Kao i njegova majka, smatra da djevojke u show nisu ušle s namjerom da se udaju nego bi se eksponirale i lako došle do uspjeha. Dodaje da kao svoju suprugu vidi mirnu i umiljatu djevojku koja bi ga mogla pratiti, a ne neku punu plastike.

Foto: Nova TV ELANORIS I ELVIS ZADOVOLJNI Mama Elanoris zadovoljna je natjecateljicama i ostat će s njima u kontaktu i nakon showa.

Inače, Marko je bio pomorac, a danas radi kao konzultant u pomorskoj industriji u Parizu i Bruxellesu. Bio je i šef pomorske industrije u Dubaiju u luci The Palm koja prima više od 100 brodova.

- U takvom usponu najviše mi je pomoglo bogato životno iskustvo. Zakon ulice naučio me svemu, teško će me neki menadžer, a kamoli djevojka preveslati - kaže Marko koji o svojem životu namjerava napisati i roman.

Foto: Nova TV MARICA I IGOR MAMA NIJE STROGA Iako je slovila za najstrožu mamu, Marica je pred kraj showa pokazala svoju blagost.

Mama Marica slovila je za najstrožu mamu u showu. Odmah je pokazala da s njom nema šale kad je jednu natjecateljicu upitala: 'Misliš li da si došla prikladno odjevena pred buduću svekrvu?'. Marica zna kakvu buduću snahu želi pa je jednoj od kandidatkinja, Renati, rekla da je 'treba koprivama nalupati po tim golim grudima', a prema Višnji je bila vrlo blaga.

Foto: Tamara Bregovic MAMA ANA IH JE PODUČILA POSPREMANJU Mama Ana je djevojke odvela u Rovinj, gdje su joj pomagale u spremanju apartmana. Svakoj je dala zadatak. Uvjerila ih je da s njom trebaju gledati turske sapunice. Sve tri su se naljutile na Marka kad je ušao u sobu i prebacio im program.

- Da je Igor odabrao Renatu, prihvatila bih njegov izbor, a kako bih se osjećala... Vjerovala sam uvijek u njegov zdrav razum tako da tu nije bilo straha - rekla je mama Marica. Djevojke je odjenula u narodne nošnje, željela se uvjeriti jesu li dobre kuharice, a jako joj je važno da poštuju tradiciju.

- Mama nije stroga i nije mi bilo neugodno zbog njezinih riječi. Kad smo vidjeli kakve smo djevojke dobili, odlučili smo i mi biti strogi te ih pustiti da se malo pomuče - kaže Igor Bjelošević. Dodao je da od prvog dana ima svoju favoritkinju. Svidjela mu se Višnja Marušić, no ona se s njim htjela sprijateljiti. Nije to doživio kao poraz, a u showu ga se najviše dojmio trenutak kad je s Hanny Hudeček skakao s padobranom. U finalnoj emisiji će birati između Višnje i Hanny.

Foto: Tamara Bregovic NEKA IM! Kad smo vidjeli kakve smo djevojke dobili, i mi smo odlučili biti strogi te ih pustiti da se malo pomuče, kažu Igor i njegova majka Marica, koja je curama prijetila ‘da će dobiti koprivom po sisama’

- Brine me malo kako će to na kraju ispasti. Godine idu, a htjela sam da bude s nekim sretan - rekla je Marica. Merimi Avdić bilo je lijepo družiti se s djevojkama od kojih je jednu trebao odabrati njezin sin Adnan. Za njega će se u finalu boriti Karolina i Lea.

- Ni jedna ni druga cura nisu ono što Adnan traži. Meni se svidjela Tea, a on je odabrao Leu. Ako paše njemu, paše i meni - rekla je Merima te dodala da žali što se i njezin sin nije pokazao u pravom svjetlu. Živciralo ju je njegovo ponašanje i stalno odustajanje. U druženju s finalisticama Adnan je šutio, a Karolina i Lea pokušale su dokučiti zašto šuti. Karolina je pomislila da se tako hoće pokazati jačim, a Lea je dodala: 'Kako jačim kad ispada debil?'.

- Neke djevojke nisu igrale fair play. Karolina je dobra djevojka, ali ona je baš za kuću. Kad odeš na 20 dana, neće te pitati ni gdje si bio, a Lea je zabavna, skroz opuštena. Kad bi spojio Karolinu i Leu u jednu osobu te kad bi imala tijelo kao Tamara, to bi bilo to - rekao je Adnan.

Mama Elanoris Vaupotić, koja je u show došla sa sinom Elvisom, jako je zadovoljna djevojkama.

- Imale su teške životne situacije i naučile stvari koje su za naše generacije normalne - kaže Elanoris, za čijeg će se sina boriti Stanka i Tihana.