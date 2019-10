Mamićeva bivša: 'Dominantna sam, ali suprug me podržava...'

Vanja Horvat, bivša supruga Zorana Mamića (48), na pragu 50. postala je baka i uživa u toj ulozi. Za kćer Ninu kaže da je puno opuštenija mama nego što je ona to bila. U životu joj se sve poklopilo onako kako treba. Sretna je i zadovoljna, a u poslovnom i privatnom životu najveću joj podršku pruža partner Mladen Weber, s kojim joj se dogodila ljubav deset godina nakon razvoda.

- Rekla bih da ako postoji kvalitetna baza u komunikaciji, u istom sagledavanju nekih stvari i u međusobnom podupiranju, onda se to može prenijeti na posao. Inače, ako se ljudi privatno ne slažu, tek u poslu neće se slagati. Kod nas je primjer to da dobro funkcioniramo. Ja sam možda više privatno dominantnija, tu ću reći svoje mišljenje, a na poslu apsolutno sve što on kaže je tako i tu se ne miješam puno - rekla je Vanja za RTL Exkluziv.

Također, suprug ju podržava u sportu koji Vanja voli. Naime, ljubav prema jahanju ne prestaje, ono joj je i dalje na prvom mjestu.

- Mladen je osoba koja isto tako voli konje, izuzetno je topao tako da to nije bio problem. Meni je bitnije da one tu mene podržava u tom sportu, da nemamo problema ili svađa zašto sam na hipodromu, zašto sam na turniru, njemu je drago da sam ja sretna i da ja u tome uživam. Sad je to glupo reći, ali tek sad počinjem živjeti, nije tako. Imala sam ja i prije život, međutim sad sam se okrenula malo više sebi, djeca su odrasla, više radim, pokušavam naći vremena za sebe - rekla je.

Uz supruga, najveće joj veselje trenutno donosi njezina unučica koja, kako kaže, sad navršava godinu dana.

- Sad navršava godinu dana, tako da smo svi oko nje. Izuzetno je vedra i vesela pa nema nekakvog razloga da se čovjek ljuti ili nešto joj brani. Sigurna sam da ću biti popustljiva jer provodim malo vremena s njom. Ne mogu onoliko koliko bih htjela. S djecom sam provodila puno više vremena, tako da čovjek mora biti strog, a kad vidim unučicu samo na nekoliko sati, moram biti popustljiva - kaže Vanja koju nazivaju je jednom od najljepših hrvatskih baka.

