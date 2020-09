Mandarina je neprepoznatljiva: 'Jesi operirala nos? Uništena si'

Kristina je od prošle godine na sebi napravila sitne prepravke, a njezini pratitelji poručili su joj kako je pretjerala. Sada nagađaju da je napravila još jednu estetsku operaciju, no od nje nisu dobili potvrdu

<p>Najpoznatija prodavačica mandarina u Hrvatskoj, <strong>Kristina Penava</strong> (22), poznatija kao <strong>Kristina Mandarina</strong>, od prošle je godine u potpunosti promijenila izgled. Više ne nosi pletenice, već je ugradila ekstenzije, uvećala je usne i sredile obrve. No čini se kako tu neće stati.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kristina je povećala usne</strong></p><p>Na Instagramu je objavila fotografiju na kojoj je pozirala s liječnicom kod koje je ranije išla na prepravke, a koju naziva 'najboljom na svijetu'. Pratitelji su je u komentarima pitali je li sada korigirala nos. No odgovor nisu dobili.</p><p>Mnogi su se složili kako Kristina sada izgleda kao potpuno druga osoba nego ona od prije godinu dana.</p><p>- Uništena je još jedna prirodna ljepota - jedan je od komentara. No neki su joj poručili kako im je ljepša nego prije i pohvalili su njezine prepravke. </p><p>Kristina je već ranije povećala grudi, a jednom je prilikom priznala kako je ranije bila bucka i naposljetku smršavjela 20 kilograma. Nakon što je postala popularna, počela se hvaliti sa skupocjenim 'krpicama'. Pratitelji su joj poručili kako je nevjerojatno što si može priuštiti samo od prodaje mandarina.</p><p>Zbog bujnih oblina privukla je mnoge muškarce, kako na štand s mandarinama, tako i na svoj profil društvene mreže. Zbog toga dobiva mnoštvo poruka, a njezine pratitelje zanima ima li dečka. Prethodno je objavila nekoliko fotografija s nepoznatim muškarcem u društvu, no nije mu nikada pokazala lice niti otkrila njegov identitet. </p>