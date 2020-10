Mandarina je prva duelistica: Mislio sam da nećeš ništa raditi, a ti se uhvatila krave i vrta...

Najviše mi nedostaje moj dečko i bez njega ne mogu živjeti, govorila je najpoznatija prodavačica mandarina u Hrvatskoj u showu 'Farma: More i maslina'

<p>Na farmu je stigla Mia i čim su se svi farmeri okupili za stolom, započeo je odabir prvog duelista. Maja je odabrala Kristinu Mandarinu, navodeći da ju je to sama tražila.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Godina dana slave 'Kristine Mandarine'</strong></p><p>Mia je potom pitala Kristinu zašto želi odustati, na što joj je ona odgovorila: </p><p>- Želim izaći zbog osjećaja prema osobi koja je vani. Bilo bi i fer prema ostalim farmerima koji su tu i čija je želja za ostankom veća nego moja. Osjećaji su nekad jači od bilo čega. Meni je ovo bio preveliki izazov, i premlada sam još - rekla je. </p><p>Nakon odabira, Josip je primijetio da je Kristina nekako bolje raspoložena.</p><p>- Nakon ovog odabira osjećam se super, mogu čak reći i da se osjećam najbolje do sada. Najviše mi nedostaje moj dečko i bez njega ne mogu živjeti - kazala je Kristina.</p><p>Josip joj je potom udijelio savjet da dobro razmisli i da se proba ipak boriti za svoj ostanak: 'Ako prava ljubav postoji, isplati ju se čekati. Nemoj misliti da će svijet propasti ako ti odeš na par dana. Nemoj odustati, to nije fer. Ne treba od ničega odustati u životu.'</p><p>Kristina je potom kazala kako se neće predati u dvoboju, a Josip, osim što je oduševljen njom, pružio joj je punu podršku:</p><p>- Ja sam ponosan na tebe jer sam mislio da ti ovdje ništa nećeš raditi, a ti si se već prvi dan uhvatila krave, bila si u vrtu, uhvatila si se kuhinje, suđa, svaka čast! Igraj se pa što bude, bude! - poručio joj je.</p><p>Ranije tog dana, farmere je posjetio vatrogasac te su odradili vatrogasnu vježbu, a kasnije ih je mentor odveo u polje gdje su farmeri uspješno izvršili zadatak navodnjavanja maslinika. </p>