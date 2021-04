Prodavačica mandarina, Kristina Penava (22), u posljednje vrijeme provlači se po medijima zbog svojih operacija.

POGLEDAJTE VIDEO:

Naime, nakon što je napravila 'mačkaste oči', ostali su joj ožiljci. Zbog toga je javno prozvala estetskog kirurga, no bez većeg uspjeha s obzirom da je on tvrdio da je ona sama kriva za to.

Nedavno je priznala da na svom licu ima akne i kako je to skroz okej, a sada se pred svojim pratiteljima kojih na Instagramu broji skoro 100 tisuća, odlučila još više 'ogoliti'.

Tako je otvorila mogućnost da ju pratitelji pitaju što žele na Instagram storiju pa tako odgovorila i na neka 'škakljiva pitanja'.

Priznala je da vjeruje u Boga te da ima dečka već šest godina.

- Ja imam 22 godine, a on 24 - napisala je preko fotografije njih dvoje na kojem mu je naljepnicom pokrila lice. Natuknula je i da su oboje lavovi u horoskopu, a zajedno su šest godina.

Na pitanje planira li neke operacije uskoro, rekla je da nema potrebe za operacijama. A za to gdje je radila usne, rekla je da ih više neće dirati, a da ih je prije 'punila' u Zagrebu i Beogradu.

Pratiteljima je otkrila i svoj plan prehrane.

- Imam dvije faze, zimsku i ljetnu. Zimi se napunim za cijelu godinu, a ljeti ne jedem skoro ništa osim voća i povrća - rekla je i dodala da je visoka 169 centimetara, a teška 50 kilograma.

Pohvalila se da ima četiri tetovaže te da planira ukloniti jednu veliku.

Ipak, pirsinzi ju ne privlače.

- Fuj, nikada ih neću staviti - piše.

Ono što je posebno zaškakljalo njene pratitelje je pomisao na to koje gaćice nosi.

- Klasične su najudobnije i jako su slatke - slomila je prljave maštarije fanova. Predložili su joj i da uđe u politiku jer je to najbolji reality show, a Mandarina je odgovorila tako što je 'zalijepila' fotografiju Marka Grubnića (38) i napisala:

- Ja kad bih ušla u politiku, ovakvima sigurno ne bih davala državn poticaj.

POGLEDAJTE VIDEO: