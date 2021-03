Manekenka Paulina Porizkova (55) 'zapalila' je svoj Instagram profil seksi fotkom na kojoj pozira odjevena samo u duge mrežaste čarape, haltere, grudnjak, gaćice i štikle.

Porizkova je ubrzo na objavi skupila više od 30.000 lajkova.

Na fotki se može vidjeti kako manekenka okrenuta leđima sjedi na klupi, naslonjena na klavir i zamišljeno gleda u stranu.

- Biti lijep nije privilegija. To je poklon. Razlika? Privilegija je prednost, korist. Ljepota može privući isto to, ali nije korisna sama po sebi. Na vama je što ćete učiniti s prednostima ili nedostacima ljepote. Poklon je nezasluženo zaduženje, ali svi pretpostavljamo da je to uvijek blagoslov - napisala je u objavi.

- Što ako imate doživotni besplatni Porsche, ali živite na otoku koji nema ništa osim biciklističkih staza? I nemate pojma kako voziti? Je li to još uvijek poklon? - upitala je pa dodala:

- Shvaćam da će ovakva fotka privući mnogo gnjusnih komentara muškaraca i trolova, ali ne kajem se. Žene, ovo nije natjecanje, ovo je proglašenje moći. Moje tijelo, moj izbor.