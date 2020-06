Manekenka Irina Shayk mami uzdahe: Pozirala bez grudnjaka

Irina je objavila fotografiju iz kupaonice, gdje pozira u ogledalu, a na sebi ima suknju s tigrastim uzorkom te kao modni dodatak stavila je crvenu torbicu. Mnogima je za oko zapelo to što Irina nema grudnjak

<p>Manekenka <strong>Irina Shayk </strong>(34) nije baš aktivna na društvenim mrežama, gdje je prati 13 milijuna ljudi. Često ih 'časti' profesionalnim fotografijama s modnih pista ili s crvenog tepiha, no sada ih je iznenadila privatnom fotografijom.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Bradley Cooper i Irina Shayk se razišli</strong></p><p>Irina je objavila fotografiju iz kupaonice, gdje pozira u ogledalu, a na sebi ima suknju s tigrastim uzorkom te kao modni dodatak stavila je crvenu torbicu. Mnogim obožavateljima za oko zapelo to što Irina na fotografiji nema grudnjak. </p><p>Fotografiju je objavila kako bi pokazala da će tu Burberry suknju i torbicu donirati za aukciji 'The Way We Wore', koju je organizirao magazin Vogue. </p><p>Irinu su krajem svibnja paparazzi 'ulovili' nakon što je izašla iz stana bivšeg dečka, glumca <strong>Bradleyja Coopera</strong> (45). Tamo je provela četiri sata, a strani mediji pisali su kako je riječ o prijateljskom posjetu. Navodno je ostala toliko dugo da mu se čak pridružila na ručku jer je za vrijeme njezina posjeta dostavljač donio hranu njemu u stan.</p>