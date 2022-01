Ikona mode i miljenica dizajnera, Kate Moss, imala je niz skandala, uspona i padova, no i dalje je u fokusu svjetske mode. Ova ljepotica rođena je prije točno 48 godina u londonskoj radničkoj četvrti Croydon.

POGLEDAJTE VIDEO:

Krhka i mršava manekenka rođena je kao poprilično velika beba. Njezini roditelji su je opisivali kao slatku, poslušnu, umiljatu djevojčicu koja je na glavi imala samo jedan pramen svjetlocrvene kose.

- Rekla sam: O Bože, rodila sam crvenokosu djevojčicu! Ali, ubrzo se sve promijenilo - prisjeća se majka Linda, koja je najčešće radila kao prodavačica u butiku, konobarica u pubu ili pomoćnica u frizerskom salonu, dok je manekenkin otac Peter Edward bio zaposlen u kompaniji Pan Am.

Razvod roditelja

Kad je imala 13 godina, njeni su se roditelji razveli, a mnogi govore kako je razvod roditelja u znatnoj mjeri predodredio ponašanje modne ikone. Nakon razvoda Kate se počinje ponašati problematično.

- Roditelji su mi dopuštali doslovno sve. Pušila sam i pila pred njima kada sam imala samo 13 godina. Tada sam počela izlaziti i vraćala sam se doma tek poslije tri sata ujutro - osvrnula se ona jednom prilikom na svoje pubertetske godine.

Nije se najbolje slagala sa dvije godine mlađim bratom Nickom, kojeg je nazivala razmaženim derištem. Sud je odlučio da Kate živi kod majke, a Nick kod oca, ali buduća manekenka nikada nije osjećala da majka dovoljno brine za nju i taj je nedostatak pokušavala nadomjestiti bježeći u autodestrukciju. Kad je krenula u srednju školu, počela je pokazivati svoju pobunjeničku crtu, ocjene su joj se pogoršale, no nikad nije izostajala s nastave.

- Išla sam u školu kako bih se družila. Nikada nisam radila zadaću, a voljela sam jedino satove engleskog i drame jer se za njih nisam morala truditi. Bila sam buntovnica koja nije mislila daleko unaprijed. Samo me je zanimalo napraviti neku provokaciju u školi - objasnila je.

Luda sreća

Ubrzo je Kate Moss primijetila modna agentica Sarah Doukas i to dok se s ocem vraćala s odmora na Bahamima.

- Manekenstvo joj je omogućilo bijeg od okrutne stvarnosti, točnije od loše obiteljske situacije. Raspad braka njenih roditelja imao je snažan utjecaj na Kate. Teško joj vezati se za bilo koga jer je kao mlada bila svjedok neuspjelog braka svojih roditelja. Zato ona i bira destruktivne veze - tvrdi jedan njen blizak prijatelj. Iako je na početku karijere imala zastrašujućih iskustava s lažnim fotografima, Kate je bila vrlo snalažljiva i prodorna.

Sa 14 godina doživjela je prvu tinejdžersku ljubav i to s jednim vršnjakom iz škole. Ipak, njena prva ozbiljnija veza bila je sa tri godine starijim Clarkom. S njim je provela više od godinu i pol dana. U tom je vremenu počela bilježiti profesionalne uspjehe, ali se s druge strane morala izboriti i s brojnim pritiscima jer su joj modni kritičari stvarali komplekse komentarima kako je preniska, nezgrapna i da njen razmak između prednjih zuba uopće nije simpatičan.

Uspjeh unatoč 170 cm visine

Sve to nije smetalo Kateinom budućem velikom prijatelju i modnom magu Johnu Gallianu, koji ju je ubrzo angažirao. Manekenka nije imala ni majčinu podršku koju je jedino zanimalo kada će početi donositi novac u kuću.

- Stalno me je ispitivala kada ću početi zarađivati, a ja sam joj pokušavala objasniti kako stvari funkcioniraju u manekenskom poslu - analizira Kate koja je kasnije majci kupila skupocjenu vilu i nekoliko automobila, dok je ocu pomogla da pokrene vlastiti biznis.

Zarađivala je odlično, ali je iskusila i one loše strane manekenske profesije, poput beskrajnih zabava, opijanja i drogiranja u backstageu revija. Pažnju na sebe skrenula je editorijalom 'The 3rd Summer in Love', za časopis 'The Face', kad je imala samo 16 godina. Ispostavilo se da su to bile fotografije koje su podigle puno prašine, pa su kritičari taj manekenski pothvat nazvali prljavim realizmom. Poslije toga, ona je postala poznata kao antisupermodel.

Predstavljala je suprotnost tadašnjim kraljicama modnih pista poput Cindy Crawford, Claudie Schiffer i Naomi Campbell, s kojom je i danas vrlo bliska. Za razliku od njih, Kate nije bila toliko visoka niti se mogla pohvaliti oblinama. Iako različita od drugih, ona je već na početku karijere snimila brojne kampanje za čuvene modne brendove kao što su Gucci, Dolce&Gabbana, Calvin Klein, Chanel... Više puta bila je na naslovnim stranicama prestižnih modnih magazina i za nju su se otimali proslavljeni fotografi kao što su Mario Testino, Peter Lindberg... Nije željela da njena karijera stagnira, pa se iz Londona zaputila u New York.

Anoreksija

Pošto je stigla u jedan od svjetskih centara mode, dobila je imidž modela koji mijenja standarde. Optuživali su je za rastući trend anoreksičnih manekenki, a upravo joj je taj, tzv. heroinski šik donio bogatstvo. Dobitnica je brojnih nagrada, poput one za Modnu inspiraciju koju joj je Udruženje američkih modnih dizajnera dodijelilo 2005. godine. Svojom pojavom bila je inspiracija brojnim umjetnicima, pa je u tom kontekstu nastavila tradiciju Marilyn Monroe. Ova ikona stila mnoge je zgrozila svojim prepoznatljivim heroinskim šikom, koji je osmišljen 1993. godine za potrebe kampanje Calvina Kleina. Mnoge je tada razljutila svojim izgledom, a reagirao je i tadašnji predsjednik SAD-a Bill Clinton, zabrinut za zdravlje mladih Amerikanki koje su željele biti mršavice poput nje.

- Bilo je to takvo vrijeme. Nisam više mogla objašnjavati ljudima kako nisam anoreksična - staloženo je govorila manekenka. Izgradila je poseban stil i istaknula se kao predvodnica modnih trendova. Popularizirala je brojne odjevne komade poput traperica, balerinki, gusarskih čizmi, marama s motivom lubanja, a zbog učestalog nošenja krzna, nerijetko je bila na meti organizacije Peta.

Nepreboljena ljubav

Nakon dolasku u Ameriku, bavljenje manekenstvom bilo joj je viza za ulazak u svet jet-seta. Imala je 20 godina kad je upoznala glumca Johnny Deppa i ludo se zaljubila u njega.

- Prije nego što sam sreo Kate, nikad nisam bio zaljubljen. Lud sam za njom - govorio je deset i pol godina stariji glumac koji je ubrzo s njom počeo zajednički život. Oboje su u toj fazi bili poprilično neobuzdani, a njihovoj vezi došao je kraj nakon četiri godine, kada je Depp odlučio ostaviti je. Glumac je manekenku zamijenio francuskom kolegicom Vanessom Paradise, dok je Kate utjehu tražila u alkoholu i drogi.

Godinu dana nakon toga, u intervjuu za magazin 'Dazed and Confused', priznala je kako još nije preboljela Deppa, a zanimljivo je da ju je intervjuirao Jefferson Hack, koji je nešto kasnije postao otac njenog djeteta.

Krstitke koje su trajale tri dana i tri noći

Oni su vezu započeli 1999. godine, a novinar je manekenku navodno osvojio svojim sarkastičnim komentarom da "miriše na urin". Nakon tri godine veze, u rujnu 2002. godine postali su roditelji djevojčice Lila Grace. Iako je bila majka, Kate nije namjeravala obuzdati svoju želju za provodima, pa je za krštenje svoje nasljednice priredila tulum, za koji njeni susjedi tvrde da je bez prestanka trajao tri dana i tri noći.

Međutim, u periodu koji je dolazio, Kate je odbijala da se uda za Hacka, što je on protumačio kao vezu bez budućnosti i odlučio je prekinuti. Moss se u tom razdoblju života zasitila manekenskog zanimanja i razmišljala je napustiti modnu industriju. Od toga ju je odgovorila njena prijateljica Sadie Frost, bivša žena Jude Lawa. Kate je bivšem partneru platila dva milijuna funti za diskreciju, a zauzvrat je dobila i skrbništvo nad kćerkom.

Veza puna droge i alkohola

Ponovo se počela opijati i ulaziti u površne veze, među kojima je i ona sa glumcem Danielom Craigom. Ipak, svoje najbliže, kao i cjelokupnu javnost, manekenka je ponajviše šokirala vezom s pet godina mlađim, kontroverznim rokerom Peteom Dohertyjem. Njihova ljubav trajala je od 2004. do 2007. godine, a za to vrijeme pratili su ih skandali, problemi sa drogom i alkoholom...

- Upoznao sam sve njene dečke, ali nikada mi neće biti jasno što je vidjela u Peteu Dohertyju. Koliko god to zvučalo nevjerojatno, iskreno mislim da je s njim sretna - govorio je u to vrijeme njen dobar prijatelj David Tang.

Sama Kate bila je svjesna da Pete loše utječe na nju. 2005. godine suočila se i s javnim skandalima zbog kojih je dobila zloglasni nadimak kokainska Kate. Objavljene su fotografije na kojima ona šmrče kokain, a pričalo se tada i da za to kriv upravo Doherty koji je fotografije prodao tabloidu za 105 tisuća funti. Kate je nedugo nakon toga izgubila sve unosne ugovore. Shvatila je kako mora promijeniti svoje navike i otišla je na kliniku za odvikavanje u Arizoni. Nakon liječenja je dobila mnogobrojne angažmane i iz ove nevolje je izašla znatno snažnija.

Veza sa Dohertyjem pukla je 2007. godine, a Kate je ubrzo viđena u zagrljaju novog dečka, također muzičara, Jaimea Hincea. Nova ljubav i poslovna sreća ovoga puta zaista su joj se poklopili, što je manekenku inspiriralo da kreira vlastiti parfem, kao i liniju odjeće za 'Topshop'.

Vjenčanje iz snova i razlaz

Kontroverzna manekenka i pet godina stariji pjevač grupe 'The Kills' odlučili su svoju višegodišnju vezu okruniti brakom u srpnju 2011. godine. Bilo je to luksuzno i glamurozno vjenčanje, kao preslikano iz djevojačkih maštarija. Među manekenkinih 14 djeveruša našla se i njena kćer Lila Grace, kao i šesnaestogodišnja polusestra Lottie, koja je prije nekoliko godina potpisala ugovor s modnom agencijom koja zastupa i Kate. Mlada je na ceremoniji nosila vjenčanicu svog dobrog prijatelja Johna Galliana, koji je uz nju bio od početka karijere. Nakon službenog vjenčanja pred oko 80 uzvanika, uslijedio je trodnevni party na kojem je bilo više od 300 gostiju.

Iako se par razišao još 2011. godine, brak nikada nije zakonski razvrgnut, ali je manekenka ubrzo započela vezu sa 13 godina mlađim fotografom Nikolajom von Bismarckom, inače pripadnikom aristokratske obitelji sal službenom titulom grofa. Početkom 2016. godine Kate je napustila modnu agenciju 'Storm', koja ju je otkrila kad je imala samo 14 godina ne bi li pokrenula vlastitu modeling agenciju 'Kate Moss Agency'.

Kakva majka, takva kći

Njezina kći Lila sada slijedi majčine stope što se tiče svijeta manekenstva. Nedavno su, majka i kći na Milanskome tjednu mode prošetale istom modnom pistom u sklopu posebnog Fendi x Versace eventa.

Kate je još 2018. godine za časopis 'Today' otvoreno progovorila o tomu da 'prepušta Lili odluku o tomu želi li ući u modnu industriju'.

- Kanim je poduprijeti, a mogu joj biti i 'mamager'. Može se okušati u modelingu bude li poželjela. Poduprijet ću je u svemu - rekla je mama Moss.