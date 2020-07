Manekenka se slomila: 'Život nije samo ono što objavljujemo. Zlostavljali su me i puno patim'

<p>Instagram model i manekenka<strong> Demi Rose</strong> (24) slomila se u videu koji je podijelila s više od 14 milijuna svojih obožavatelja na toj društvenoj mreži, a u kojem je govorila o traumama iz djetinjstva i lažima koje danas svi 'moraju servirati'. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Život nije samo ono što vidite na Instagramu, nadam se da to znate i sami. Danas sam postala osoba kakvom me poznajete, ali puno sam patila. Zlostavljali su me kad sam bila dijete, u školi su me maltretirali i imala sam zaista teško djetinjstvo - povjerila se u suzama. </p><p>Rose je izgubila oba roditelja, a ispričala je kako je to bol koju još uvijek nije uspjela sanirati. Otac Demi Rose preminuo je krajem 2018. godine, a samo sedam mjeseci kasnije napustila ju je i njezina majka Christine. </p><p>- Povrijedili su me brojni bliski ljudi, no najveću tugu osjetila sam kad sam izgubila dvoje ljudi koje volim najviše na svijetu. Mnogo mi toga nedostaje. Teško mi se nositi s time koliko se život mijenja i koliko moram biti snažna. Nije sve savršeno cijelo vrijeme, a nemam uvijek ni dovoljno samopouzdanja - priznala je manekenka u videu, a za svoju iskrenu ispovijest dobila je puno poruka podrške.<br/> </p>