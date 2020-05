Manekenka se zasitila silikona: Idem pod nož, smanjit ću grudi

Bivša manekenka Chrissy Teigen (34), supruga pjevača Johna Legenda (41), ponovno ide pod nož. Brojni pratitelji na društvenim mrežama zasuli su je pitanjima što će iduće korigirati, a ona im je javno odgovorila.

Foto: Hubert Boesl/DPA/PIXSELL

- Objavila sam da sam prošla testiranje na koronavirus i da uskoro idem na operaciju. Hrpa ljudi je razumljivo znatiželjna (i njuškaju) pa ću priznati ovdje: smanjit ću grudi - rekla je Chrissy, koja je u svojim ranim dvadesetima povećala prirodne grudi, a sada joj stvaraju problem.

Foto: Mladost Kaštela

- Bile su super svih ovih godina, no sad mi ih je dosta. Voljela bih zakopčati haljinu u svojoj veličini i leći na trbuh, a da mi je udobno. Nije to velika stvar, ne brinite se za mene! Sve je dobro. I dalje ću imati grudi, samo će biti od masti. A to je sve što grudi trebaju biti. Glupa, čudesna vreća masti - ispričala je bivša manekenka.

Chrissy je svojedobno povećala grudi jer je željela, kaže, bolje izgledati.

- Učinila sam to kako bih se bolje osjećala dok poziram u bikinijima i donjem rublju za razne magazine ili na pisti - govori Teigen, koja je rodila dvoje djece. Kaže kako se nakon porođaja njezino tijelo promijenilo, uključujući i grudi.

Foto: John Nacion/PA Images/PIXSELL

- Rado bih izvadila silikone i eventualno podigla grudi da ljepše stoje - rekla je još prije nekoliko godina.