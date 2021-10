Bend Maneskin je na oduševljenje svojih obožavatelja objavio novu pjesmu pod nazivom 'MAMMAMIA' i u rekordnom roku se popeo na 16. mjesto trending liste YouTubea.

- Ubijamo! - napisali su uz najavu spota na službenom Instagramu benda.

POGLEDAJTE VIDEO:

Frontmena Damiana Davida (22) u spotu kolege Victoria (21), Ethan (21) i Thomas (20) ubiju svaki po jedan put, uglavnom zato što im ide na živce.

- Tako je naporan - rekla je Vic na početku spota.

Kostimografija spota klasični je izbor osebujnog benda, prepuna lateksa, nakita, životinjskih uzoraka i šljokica.

Damiano je na sebi imao prigodnu majicu s natpisom 'It's all about me', što u prijevodu znači 'sve se vrti oko mene'.

U spotu se izmjenjuju različiti kadrovi u boji, a članovi benda na svojim su društvenim mrežama podijelili fotografije sa snimanja.

- Baš smo se dobro zabavili - napisali su uz fotku njih četvero s licima zašpricanim lažnom krvlju.