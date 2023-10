Manntra se našla na Službenoj top listi albuma u Njemačkoj: 'Nismo bili sigurni je li to šala...'

Manntra je postala prvi bend iz Hrvatske koji je, nakon više od 30 godina, ostvario plasman na Službenu top-listu albuma u Njemačkoj prema podacima koje izlistava Offiziele Deutsche Charts.

Vijest o uspjehu zatekla je Manntru prigodno usred velike i uspješne turneje diljem Njemačke, Švicarske, Austrije i Poljske. Bend upravo na terenu promovira tek objavljeni album „War of the Heathens“, ploču s 43. mjesta njemačke liste albuma. Offiziele Deutsche Charts izlistava Top 100 Album-Charts prema podacima koje osigurava Gfk Entertainment u ime Bundesverbandes Musikindustrie e. V., a objavljuje se svakoga petka.

Foto: PROMO

Top-listu je moguće pronaći i na stranicama magazina Billboard! Lista donosi rezultate prodaje albuma - neovisno radi li se o njemačkim ili naslovima svjetske produkcije - na temelju podataka o prodaji i prometu na digitalnim platformama.

Ovdje vrijedi prepoznati kako, za razliku od Hrvatske koja razlikuje domaće i strane albume smještajući ih na odvojene prodajne liste, Njemačka ima ujedinjenu listu sa svim izdanjima. Time je uspjeh Manntre još veći, obzirom na konkurentnost glazbenih radova na jednome od najvećih svjetskih glazbenih tržišta koje broji više od 80 milijuna stanovnika.

Foto: PROMO

Prema podacima Svjetske diskografske federacije - izlistaniima u nedavno objavljenom IFPI Global Music Report 2023 - Njemačka ima četvrto najveće glazbeno tržište na svijetu, odmah nakon Itržišta Sjedinjenih Država, Japana i Velike Britanije. Članovi grupe Manntra su s albumom 'War of the Heathens', na izvještaju s datumom od 29. rujna, nadmašili tjedne rezultate od niza svjetski poznatih izvođača kao što su Rammstein, Harry Styles, Thirty Seconds to Mars, Linkin Park, Miley Cyrus.

- Kada su nas nazvali i javili nam da smo ušli na Službenu listu albuma u Njemačkoj nismo bili sigurni je li to šala ili nije. Bilo nam je jasno da se nešto događa oko nas u Njemačkoj, Švicarskoj, Austriji, Poljskoj, ali da baš imamo toliko fanova da nas mogu progurati na takav chart je bilo nevjerojatno i pomisliti. Tek kad su nam rekli da smo na 43. mjestu? E, to je bilo neočekivano, ali je osjećaj sjajan. Što slijedi? Vidjet ćemo! Ali nam definitivno daje veliku motivaciju i želju za nastavak istim tempom!" - rekao je Marko Matijević Sekul koji se trenutno s bendom nalazi na europskoj turneji.

Foto: Roberto Pavic roblfc1892

Bend se priprema i za veliki koncert u Tvornici Kulture koji će kao jedini datum na domaćem terenu održati u travnju 2024. godine.