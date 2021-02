Optužbe na račun glazbenika Marilyna Mansona (52) samo se nižu. Mirror piše kako je Marilyn tijekom turneje u Velikoj Britaniji u svoj autobus dovodio djevojke te ih je tjerao da se skidaju tijekom bizarne seksualne igre. Svjedoci, koji su bili u autobusu, tvrde da je glazbenik djevojkama davao alkohol, tjerao ih da skidaju majice, a potom im je ocjenjivao grudi.

Fotografkinja Erica Von Stein (29) bila je među skupinom obožavateljica koje su imale pristup Mansonovu autobusu, no kaže kako je tamo izbjegavala Mansona nakon što je počeo govoriti djevojkama da se skidaju.

- Govorio je da želi vidjeti tko ima najbolje grudi i stražnjicu. Svi su bili iznenađeni, ali on je to smatrao normalnim, zabavnim. Oko njega su bili stariji ljudi, no on je bio dominantan. Mislim da se nitko nije usudio reći ne - ispričala je Erica.

Javile su se i još dvije žene koje su bile u autobusu.

- Djevojke su bile primorane to raditi pod utjecajem alkohola. To je bilo zloporaba moći - rekle su.

Podsjetimo, Manson je bivša zaručnica te glumica Evan Rachel Wood (33) optužila je Mansona za zlostavljanje, a nakon nje istupilo je još nekoliko žena.